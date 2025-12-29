AKTUELNO

Domaći

NE KRIJE SREĆU: Terza blista zbog veze sa Sofijom, nada se podršci porodice, a onda opleo po Bebici i Teodori (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Imao šta da kaže!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio  Boru Terzića Terzu koji je kometnarisao svoj odnos sa Sofijom Janićijević:

- Kako vam je? - upitao je Darko.

- Prelepo nam je, kao da sam se ponovo rodio. Osećam se mnogo lepo, svi nas podržavaju, i to mi je najbitnije, da nju niko ne dira - rekao je Terza pa je dodao:

- Svi ovde razmišljamo o porodici, da li će sve biti dobro, a nije nam lako. Voleo bih da bude zaštićena, to mi je bitno - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vidimo da se ona boji susreta zbog svega što je rekla, ali dobro - rekao je Terza pa je otkrio:

- Ljudi su sujetni, pričaju kako ona hoće meni da se sveti, a to je debillno. Moram da kažem da ljudi ovde ne mogu da prepoznaju pravu ljubav, ali to je sve normalno,. sa druge strane Bebica I Teoodra, bllam blanova. Videli smo svi šta rade njih dvoje, ona se pravi kao da se ništa ne dešava, a Bebica napao čoveka zbog nje. teodora nema sa kim da se druži zbog njega, a on komentariše sve,a svoju vez ne vidi - rekla je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

DOKLE ĆEŠ GUTATI NJEGOVO PONAŠANJE: Uroš opleo po Gastozu, ubeđen da je folirant, a Anđeli dao savet zlata vredan (VIDEO)

Zadruga

Ne dam da je vređaju, sve ću da ih rešetam: Terza ne krije sreću zbog odnosa sa Sofijom, ne želi da forsira vezu, pa opleo po Bebici i Teodori: Od go*

Zadruga

Zbog nje je promenio život iz korena: Lepi Mića progovorio o supruzi Snežani, ne krije zahvalnost što je uz njega (VIDEO)

Domaći

Opleo po koleginicama kao nikada! Maca u svom stilu prozvao pojedine dame: Imale preko sto operacija, stavljaju filtere a uživo grobine

Domaći

Zbog jedne stvari je ponosan na sebe! Nerio priznao da je RASKRINKAO Situ: Pokazao sam njeno pravo lice (VIDEO)

Farma

Ne krije ništa o svom životu: Kristijan okupio farmere pa im otkrio nešto neočekivano (VIDEO)