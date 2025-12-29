Dokazao sam kako prođe kad se igra sa mnom: Bora priznao da se sve više hladi od Anastasije, pa sklopio kockice zbog čega je Anita bila dobra s njim! (VIDEO)

Usledila nova tura prozivki!

Bora Santana bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu sa Anastasijom Brčić, ali i o sukobu s Anitom Stanojlović.

- Kako si? - upitao je Darko.

- Dobro sam, energija se vratila i kako ide Nova godina onda se radujem svojoj pobedi. Kakvi su ovde sve pobednici bili, ja sam jedan pismeni i svestran pobednik - rekao je Bora.

- Da li si čestitao Anastasiji rođendan? - upitao je Darko.

- Ja sam veliki džentlmen i gospodin čovek, odneo sam joj parfem, 1000 dinara, gumene bombone i čestitku sam joj napisao. Ona je meni draga, a znam po sebi kako je kad ti neko pokloni nešto i čestita rođendan - rekao je Bora.

- Jutros ste razgovarali mirnim tonom gde si joj ti objašnjavao neke stvari i zaključak je da je ona za sve kriva? - upitao je Darko.

- Jeste jer sam ja hteo s njom stvarno da započnem nešto novo, stvarno mi se svidela ova devojka. Optužuje me da smrdim, a ja sam među najčistijim ovde. Poneo sam malo stvari, nisam hteo neke nove i skupe da ne iscepam ovde. Ja sam nju pustio baš zbog toga što je klinka, ali ona je sve gora i gora bila. Odjednom je puklo i pokazao sam joj kako to može da izgleda, ali video sam da je bila tužna i dva dana nije znala gde se nalazi. Ona se brine šta će da kaže njen ćaća, a ne pita se šta će da kažu moju prijatelji, bivše kombinacije i moj tata. Ispao sam donji iako sam joj sve to rekao jer sam stariji trinaest godina, ali ne kajem se jer je to izletelo iz mene - rekao je Bora.

- Na sve to još neće da snima film - rekao je Darko.

- Hvala Bogu da ima jedna scena gde je u filmu, pa sam je izbacio i ubacio Daču. Ona hoće da bude sa mnom i zagrli se, ali nešto je koči i već je počelo to mene da smari. Hladim se, meni je potrebna pažnja i nežnost. Ona se meni sviđa i radi me, ali sve što sam joj rekao, to sam joj rekao namerno da vidi kako je. Mislila je da može da me gazi i da se smeje ono njeno kao da je šar planinac - rekao je Bora.

- Došlo je do žestokog haosa između tebe, Anite i Luke. Šta se tu desilo? - upitao je Darko.

- Ona je bila dobra sa mnom jer nije mogla verbalno da izađe sa mnom na kraj i sad kad je ušla u vezu, prođe pored mene kao da sam mrtav. Pitao sam je za bundu za film, a ona onda daje Milanu bundu. Ja sam njima dao tri odela bez pitanja, a sad ja njima trebam da uzmem odela? Luka se umešao i zaleteo na mene, a ja to ne volim - rekao je Bora.

- Ti si rekao da je majka strpala sa 16 godina zbog nimfomanije? - upitao je Darko.

- Istina, bila je u ludnici zbog dečka. Beži sa 15 godina iz kuće zbog k*rca, videli smo da je vrela krv i to voli šta ćeš? Ona je za dve sezone imala 6,7, a Maja i Mina nisu toliko imale za devet sezona. Zola, Marko, Matora, Anđelo, Filip, Luka i sigurno sam nekog zaboravio. Ja se sad čudim samo da vidim kako izgledaju njeni fanovi koji su glasali za nju, devojka ne zna koje zemlje čine Balkan kao što i ne zna koji je grad pored Kruševca - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić