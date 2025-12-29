TAJ ODNOS MI NIJE JASAN: Uroš otkrio kako gleda na Luku i Anitu, šokiran njegovim ponašanjem pa priznao da li se pomirio sa Aneli (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Uroša Stanića koji je komentarisao takmičare Elite:

- Puno je foliranta, svi foliraju i izvlače svoju korsit, a kriju istinu - rekao je Uroš pa se osvrnuo na Boru i Anastasiju:

- Ja sam Bori više puta rekao da mu odnos sa Anastasijom ne treba, on je izašao iz braka ali nije odbolovao sve. NJemu jeste lepo u druženju sa njom, ali zbog mnogih uvreda gazi sebe i ponižava se, razumem ja da je on željan ljubavi, ali ne treba da ima komunikaciju sa njom. Ja radim sve da ih rastavim, on je čist pedantan, vredan, stabilan muškarac, zbog svega toga treba da se odvoji od nje. - rekao je Uroš.

- Kako ti izgledaju Luka i Anita? - upitao je Darko.

- Čudan spoj, ali svakako je bolje da bude sa Anitom nego sa Aneli, a Aniti je bolje da budeu vezi nego u kombinaciji. Moram da kažem da Luka ne treba da se svađa sa Aneli, već da se posveti Aniti. Stašno mi je što imaju odnose takve kakve imaju, a Anita je meni pala u očima, ali dobro to je njen život, puštam sve, njeno ponašanje se kosi sa ponašanjem iz Sedmice. Moram da kažem da mi je ono planiranje porodice strašno, a ni ne poznaju se - rekao je Uroš pa se osvrnuo na Aneli:

- Aneli pokuša u nekim situacijam.a da me izmanipuliše,mi smo se voleli ali u osmici smo prekinulki kontakt, sada kao komunicarmao ponekad.

Autor: N.B.