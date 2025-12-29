IMALI SU SUKOB ZBOG MAJE: Dača otkrio da mu je Asmin priznao da se posvađao sa Stanijom jer je hteo da vidi slike od Marinkovićke (VIDEO)

Nerelano!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Daču Virijevića koji je komentarisao akutelne teme u Eliti:

- O čemu si razgovarao sa Minom? - upitao je Darko.

- Pričali smo o svemu, o Asminu, Aneli, Luki. Moram da kažem da tu najvuše Aneli laže, pa onda oni, iskreno svi znamo da nas je Asmin sve zeznuo, on je demantovao sve za Aneli, ali vidimo sve šta oni rade. Meni je Asmin rekao da ja skupljam Stanijine fanove. Aneli je vše puta rekla da Asmin pravi priče, a meni je on rekao da nije imao odnose Stanijom da njih dvoje nisu imali odnose zadnjih godinu dana - rekao je Dača pa je dodao:

- Aneli sve radi kako bi saznala da li Asmin i dalje ima osećanja prema Staniji, ona sve radi za Asminovu reakciju.

- Moram da dodam za Asmina i Maju, i to je loše, ceo taj vrtlog laži u kojem ispašta samo Nora. - rekao je Dača pa je dodao:

- Moram da kažem da je njemu bilo krivo kada me je maja udarila, a zbog MAje je bacio ljagu na mene. Asmin je meni rekao da je Stanija pred ulazak ljubomorisla Asminu na Maju, on je hteo da vidi njene slike neke, tako da ispada da je Aneli u pravu, da on radi sve da provocira Staniju.

Autor: N.B.