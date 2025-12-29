Šok priznanje Sare Šajić: Odala Alibabi da je sve vreme zaljubljena u njega, on odmah poželeo da je poljubi! (VIDEO)

Šokirao se!
Sara Šajić priznala je Asminu Durdžiću da je sve vreme zaljubljena u njega, zbog čega je on odmah poželeo da je poljubi i pokajao se što je ikad bio s Miljanom Kulić pored ovakvih ribetina.
- Moram da priznam da mi se sviđao sve vreme Asmin - rekla je Sara.
- Što mi nisi dala neki znak sve ovo vreme? - upitao je Alibaba.
- Pa nisam ja ta koja prva startuje muškarce - rekla je Sara.
- Hajde da se poljubimo u troje - rekao je Alibaba.
- Ne uvlačite me u te priče - rekla je Dušica.
- Ja hoću, malopre sam oprala zube - rekla je Sara.
- Kako ja završim s Miljanom Kulić pored ovakve ribetine. Sad sam se napalio - rekao je Alibaba.
Autor: N.Panić