I DALJE IMA TU EMOCIJA: Ivan dao svoj sud o odnosu Luke i Anite, pomenuo Aneli pa priznao da mu jedna stvar nije jasna (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Ivana Marinkovića koji je komentasrisao aktuelne teme u Eliti 9, te je počeo od Luke I Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od kada su Luka i Aneli raskinuli,svašta se dešava, ali eto, ja sam siguran da izmešu Aneli i Luka i dalje tinja, i sada Luka zbog nezadovoljstva pravi sukobe - rekoa je Ivan pa je dodao:

- Kačavenda je rekla da ljudi ne razmišljaju kako treba. Ona je svesna da je pogrešila sa nekim stvarima, kao što je bilo sa Anđelom, Janjušem, Aneli. Takođe vidimo kako se Anđelo promenio, kako on ima slilčna razmišljanja kao MAtora i ja, ali mi deluje da ima sujetu i zavist kada komentariše Anitu i njen odnos sa Lukom, ali on se plaši da će ispasti loš - rekoa ej Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.

