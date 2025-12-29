ONI SU DVA NAJVEĆA FOLIRANTA: Teodora oplela po Terzi i Sofiji, pa priznala da li joj nedostaje Đukić (VIDEO)

šok!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Teodoru Delić koja je otkrila kako napreduje Bebica sa treninzima:

- Vredno trenira, radi sklekove kao nikada, ja njega volim i to mi je najvažnije - rekla je Teodora pa se osvrnula na Terzu i Sofiju:

- Oni su naši fanovi, naručili našu pesmu, a čuli smo da Sofija stalno ljubomoriše na mene. Moram da kažem da nije realno da neko izmisli da je imao se*s sa mnom, a to je laž. Ja sam šokirana kako je on sve smislio.

- Mislim da su i on i ona foliranti, iskreno verujem da tu ima emocija, ali on je folirant, ljubomorisao je Mini za Viktora, on je hteo da bude fatalan muškarac, a ona da bude fatalnica za kojom bi jjurili muškarci. - rekla je Teodora pa je otkrila da li joj nedostaje Filip:

- Ma ne to je gotova priča.

Autor: N.B.