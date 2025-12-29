AKTUELNO

Domaći

ONI SU DVA NAJVEĆA FOLIRANTA: Teodora oplela po Terzi i Sofiji, pa priznala da li joj nedostaje Đukić (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

šok!

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Teodoru Delić koja je otkrila kako napreduje Bebica sa treninzima:

- Vredno trenira, radi sklekove kao nikada, ja njega volim i to mi je najvažnije - rekla je Teodora pa se osvrnula na Terzu i Sofiju:

- Oni su naši fanovi, naručili našu pesmu, a čuli smo da Sofija stalno ljubomoriše na mene. Moram da kažem da nije realno da neko izmisli da je imao se*s sa mnom, a to je laž. Ja sam šokirana kako je on sve smislio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da su i on i ona foliranti, iskreno verujem da tu ima emocija, ali on je folirant, ljubomorisao je Mini za Viktora, on je hteo da bude fatalan muškarac, a ona da bude fatalnica za kojom bi jjurili muškarci. - rekla je Teodora pa je otkrila da li joj nedostaje Filip:

- Ma ne to je gotova priča.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Nova tura poniženja: Teodora Delić razvezala jezik i bez zadrške oplela po Sofiji Janićijević! (VIDEO)

Zadruga

DVA NAJVEĆA FOLIRANTA: Bebica opleo po Gastozu i Anđeli, pa Teodora otkrila da li planira da podari Macanoviću dete i stane na ludi kamen!

Zadruga

Puče prijateljstvo: Dača shvatio da su Bebica i Teodora najveća smeća! (VIDEO)

Zadruga

Razvezala jezik: Teodora obelodanila da li je ikada bila s Gastozom u vezi, pa žestoko oplela po njemu! (VIDEO)

Zadruga

Nije joj lako: Sandra priznala da joj nedostaje Luka, pa uključila vređalicu i oplela po drugim učesnicima! (VIDEO)

Zadruga

BORA JOJ JE NAJVEĆA GREŠKA: Anastasija uputila izvinjenje porodicu zbog veze sa Santanom, priznala da je okrenula list (VIDEO)