Napeto do samog kraja: Ova takmičarka zauvek napušta Elitu 9! (VIDEO)

Bilo je gusto!

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare ''Elite 9'' kako bi ih odveo do diskoteke, a to su ove nedelje bili: Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić.

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobedu odneo Luka Vujović.

Darko Tanasijević saopštio je i odluku publike, a Sara Šajić zauvek je napustila Belu kuću.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić