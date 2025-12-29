AKTUELNO

Domaći

Napeto do samog kraja: Ova takmičarka zauvek napušta Elitu 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bilo je gusto!

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare ''Elite 9'' kako bi ih odveo do diskoteke, a to su ove nedelje bili: Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić.

Foto: TV Pink Printscreen

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobedu odneo Luka Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Darko Tanasijević saopštio je i odluku publike, a Sara Šajić zauvek je napustila Belu kuću.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

