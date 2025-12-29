NOĆ PUNA RAZOTKRIVANJA! Aneli upropastila Luku, Anita sigurna da je Anđelo LUD OD LJUBOMORE, brutalna svađa Bore i Maje potresla Elitu, a OVA UČESNICA JE ZAUVEK NAPUSTILA Belu kuću!

Bilo je puno preokreta.

Sinoć je u "Eliti 9" održano Izbacivanje, a pre toga voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa brojnim učesnicima u Šiša baru, kao i svake nedelje.

Prva koju je intervjuisao bila je Aneli Ahmić, koja je odmah progovorila kako se oseća povodom ponašanja svog bivšeg verenika Luke Vujovića.

- Juče je bilo jako burno tokom nominacija, on mene žestoko nominuje, gleda da ponovi neke stvari, da me ponizi, da me oblati, on stoji na Asminovoj strani sada, to mi je presmešno. Njih dvojica sve vreme komuniciraju, meni je to presmešno, a sa druge strane jadno i bedno. On je meni rekao juče svašta, krenuo je da priča o nekim trojkama, grupnom se*su, lupetao je svašta. On je sinoć rekao da će sada pričati isinu pa kao neće da priča jer nije smislio šta treba da kaže - rekla je Aneli pa je dodala:

- On je jednom prilikom otišao kod Site da mi uzme lekove jedno veče, pa smo se onda mi svi videli sutradan. Sita i ja smo rešile sukob koji smo imale oko kola, a on sada sve to koristi i sve to priča.

- On će svašta pričati, pa će možda promeniti mišljenje, pa će nastaviti dalje, i pričati nešto novo, pa on je meni oteo telefon na veridbi, pa je snimao sve to, on je sve radio to da bi slao sve podrški našoj, a on je mene tada vukao za kosu i bacao po podu, on ima dozu u sebi takvu, ja sam osetila u Narod pita kada smo bili gosti, to je bilo užasno., on je imao agresivno ponašanje, i u Turskoj kada smo bili, on je meni tada lupio šamarčinu. Svi mi znamo da je on prodao mnoge žene pre mene, pa može i mene, ima on strah da napravi žrtvu od mene, pa će sutra da se pravda. Iskreno on sada pokazuje da je dobar dečko Aniti, da bi ga podrška zavolela, a meni prebacuje što ja prolazim pored Janjuša. Iskreno ja se nadam da će oni imati veliku podršku da će im slati sve što im treba, i to je to. Moja najveća greška je Luka, zbog njega sam bila u depresiji, ali kako sam izašla iz te veze, bolje mi je - rekla je Aneli i dodala:

Ona je potom pričala o Asminu Durdžiću.

- Sa Asminom mi je sve zavrzlama, on meni sada daje vajb da je jako loše, ali ne zbog mene. Iskreno mislim da je malo zagrizao za Maju, a Maju zanima Filip, i to je njemu povredilo ego. On je tokom nominacija juče pušio moje cigarete, iskreno nije mu lako, ali videćemo - rekla je Aneli.

Anita Stanojlović bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svom odnosu s Lukom Vujovićem.

- Baš nam je lepo i prerano je da se zaljubim, ali sam nekako presrećna. On je prema meni predobar i pažljiv, nisam očekivala da je tako. Ja sam sad ovakva dok ne bude problem, a bude li bilo neću biti ovakva. Aneli je mnogo agresivna i odmah napada, kao i što osuđuje. Izgleda da ja budim u njemu nešto što je želeo, on želi porodicu i miran odnos, a ona očigledno nije to želela - rekla je Anita.

- Je l' se Anđelo iskompleksirao jer s njim nisi imala strast? - upitao je Darko.

- Poznavajući njega jeste ga iskompleksiralo i sujetan je, voli da bude u svemu najbolji. Ja sam uvek njega izdvajala kao osobu s kojom mi je bilo najlepše, ali sad mi je lepše. Mina mi je rekla da je on odmah otišao da se presvuče, verovatno nije očekivao da će biti tema - rekla je Anita.

Darko je u Šiša baru ugostio i Maju Marinković sa kojom je razgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući ali i Asminu Durdžiću.

- Rekla si da nemaš greške ove godine - rekoa je Darko.

- Rekla sam da ih nemam, ali sam dodala da je moguće da imam greške u nasrtavku. Šalu na starnu nemam greške, ali nikada se ne znam šta može da se desi, ja puštam vreme. - rekla je Maja pa se osvrnula na Asmina:

- Mene je ta tema smorila, on može da bude jako pogan, a iskreno preuveličava mnoge stvari, iskreno ne mislim da mu se sviđam u toj meri u kojoj on govori. On je rekao za Staniju da mu je najveća ljubav, istetovirao je, a onda radi ono sa Aneli, on mene stvarno ne interesuje, dosadan mi je mnogo. MIća je lepo rekao, mislim da on mnogo voli javni svet, a ja to ne volim. On potencira materijalno, automobile, a mene to odbija, iskreno verujem da ga radim, ali da mu je drago što je moje ime zvučno - rekla je Maja.

Takmičari ''Elite 9'' juče su iskoristili priliku da snimaju film koji su dobili za zadatak od Velikog šefa, a u sceni koju su sinoć snimali je palo pomirenje Aneli Ahmić i Neria Ružanjija.

Naredni koji je došao u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića bio je Marko Janjušević Janjuš koji je govorio o svom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Darko moram da ti kažem da me boli vrat, Aneli me povredila, ali moram da ti kažem naš odnos sa moje strane se ne menja, a ona je ta koja menja mišljenje i odnose u kući, a ja sam okej kada je neko normaan prema meni - rekaon je Janjuš pa je dodao:

- Aneli i Asmin su u njihovom odnosu gubitnici oboje, on je sebe ponizio onim kada je rekao da može da bude uvek sa njom, on je mnoge razočarao, i sebe isto, previše se zaigrao, a sada mu niko ne veruje. Da ne pominjem Aneli koja je pričala svašta, on joj je psovao celu porodicu, a opet je bila sa njim, iskreno to nije emocija, ja mislim da je ona išla na foru da radi sve zbog detata.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Filipa Đukića koji je komentrisao Luku Vujovića.

- Da mi je neko rekao da ću biti u boljem odnos sa Aneli nego sa Lukom. Ja sam Luki zamerio što me je slagao, tu je uništeno poverenje, iskreno jedino njegovo delo može da me sje*e u kući a on je to uradio. Meni je fascinantno sve to - rekao je Filip pa je dodao:

- Svaki dan ponavljam isto, ali mojim činom sam rekao da imam emocije prema Aniti, a to nije istina, ja sam šokiran svojim prijateljem. Moram da dodam da je meni Anita draga, ali ne za ljubavnu vezu - rekao je Filip.

Anđelo Ranković je naredni koji je stigao u Šiša bar kod voditelja Darka Tanasijevića, kojem je komentarisao aktuelne teme u Eliti.

- Šta je to što ima Aneli pa ne skidaš osmeh sa lica? - upitao je Darko.

- Ona ima tu energiju, taj X faktor, a to što ima to ludilo, ne znam, ja sam tu da joj pomognem šta treba - rekao je Anđelo.

- Koliko si ljubomoran na strast Luke i Anite? - upitao je Darko.

- Nisam nikada, one večeri sam bio sarkastičan, te večeri sam bio u čudu šta da kažem i samo je krenula ironija. Nisam ljubomoran, i ne podsmevam se njima, ali sam u šoku šta slušam. Gledam devojku sa kojom sa bio, ona sve priča i radi kao što je pričala za mene i Matoru, stvarno gde bi nam bio kraj bio - rekoa je Anđelo pa dodao:

- Nek su njih dvoje živi i zdravi, a kada prođe vremenski period biće svega i svačega. Ja sam otišao kada sam shvatio da to nije to, a Anita je osoba koja ne sme da bude ostavljena, ona mnora da sostavlja. Moram da kažemn da mene to stvarno ne zanima, ismam ljude koji su bitni - naveo je Ranković.

Bora Santana i Marko Janjušević Janjuš tokom večeri sedeli su u dvorištu i iskoristili priliku da ogovaraju Anitu Stanojlović.

- Voleo bih da se pokažu ti ljudi koji su glasali za nju, ona će da priča o pobedi j*bote - rekao je Bora.

- Dupla kruna, pih j*bem li ti sunce. Ona bila najdostojanstvenija kao, zamisli to - rekao je Janjuš.

- Ona ne zna šta je dostojanstvo. Uroš se ovde klao za nju, a ona jede i ne zna da ga ponudi. Ona se družila sa mnom jer je htela da zaustavi moje vređanje da je glupa, a sad otkad ima dečka ona mene ne primećuje. Klošarka raspala, stidi se odakle je. Romi je ni ne vole, nju bi trebalo da slave u Kruševcu. Zamisli kad je Biza poznatiji od nje i Mecke poznatiji od nje, pa nju niko ne zna. Ko je za nju čuo? Ona će u Beogradu da živi? Pa svaka šuša može da živi u Beogradu, pusti me te priče. Nju je mama sa 16 godina stavila u ludnicu zbog k*rca, rekla mi je to kunem ti se. Nimfomanka jedna rapala, - rekao je Bora.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Boru Terzića Terzu koji je kometnarisao svoj odnos sa Sofijom Janićijević.

- Prelepo nam je, kao da sam se ponovo rodio. Osećam se mnogo lepo, svi nas podržavaju, i to mi je najbitnije, da nju niko ne dira - rekao je Terza pa je dodao:

- Svi ovde razmišljamo o porodici, da li će sve biti dobro, a nije nam lako. Voleo bih da bude zaštićena, to mi je bitno. Vidimo da se ona boji susreta zbog svega što je rekla, ali dobro. Ljudi su sujetni, pričaju kako ona hoće meni da se sveti, a to je debillno. Moram da kažem da ljudi ovde ne mogu da prepoznaju pravu ljubav, ali to je sve normalno,. sa druge strane Bebica I Teoodra, bllam blanova. Videli smo svi šta rade njih dvoje, ona se pravi kao da se ništa ne dešava, a Bebica napao čoveka zbog nje. teodora nema sa kim da se druži zbog njega, a on komentariše sve,a svoju vez ne vidi - rekao je Terza.

Bora Santana bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svom odnosu sa Anastasijom Brčić, ali i o sukobu s Anitom Stanojlović.

- Da li si čestitao Anastasiji rođendan? - upitao je Darko.

- Ja sam veliki džentlmen i gospodin čovek, odneo sam joj parfem, 1000 dinara, gumene bombone i čestitku sam joj napisao. Ona je meni draga, a znam po sebi kako je kad ti neko pokloni nešto i čestita rođendan - rekao je Bora.

- Jutros ste razgovarali mirnim tonom gde si joj ti objašnjavao neke stvari i zaključak je da je ona za sve kriva? - upitao je Darko.

- Jeste jer sam ja hteo s njom stvarno da započnem nešto novo, stvarno mi se svidela ova devojka. Optužuje me da smrdim, a ja sam među najčistijim ovde. Poneo sam malo stvari, nisam hteo neke nove i skupe da ne iscepam ovde. Ja sam nju pustio baš zbog toga što je klinka, ali ona je sve gora i gora bila. Odjednom je puklo i pokazao sam joj kako to može da izgleda, ali video sam da je bila tužna i dva dana nije znala gde se nalazi. Ona se brine šta će da kaže njen ćaća, a ne pita se šta će da kažu moju prijatelji, bivše kombinacije i moj tata. Ispao sam donji iako sam joj sve to rekao jer sam stariji trinaest godina, ali ne kajem se jer je to izletelo iz mene - rekao je Bora.

- Došlo je do žestokog haosa između tebe, Anite i Luke. Šta se tu desilo? - upitao je Darko.

- Ona je bila dobra sa mnom jer nije mogla verbalno da izađe sa mnom na kraj i sad kad je ušla u vezu, prođe pored mene kao da sam mrtav. Pitao sam je za bundu za film, a ona onda daje Milanu bundu. Ja sam njima dao tri odela bez pitanja, a sad ja njima trebam da uzmem odela? Luka se umešao i zaleteo na mene, a ja to ne volim - rekao je Bora.

Maja Marinković saznala je da je Bora Santana odrukao nju i Filipa Đukića za intiman čin koji se dogodio na Zlatiboru pre par godina, te je poludela i najavila tužbe.

- U čemu je problem? Anita je pričala i pričao sam ja, šta sad da radimo? - upitao je Bora.

- Ti si meni rekao - rekla je Anita.

- Majo, je l' se ljutiš na mene? Filip mi to nikad nije rekao, kao ni Maja - rekao je Bora.

- Ne ljutim se, ja ne drukam ko me j*be - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Uroša Stanića koji je komentarisao takmičare Elite.

- Puno je foliranta, svi foliraju i izvlače svoju korsit, a kriju istinu. Ja sam Bori više puta rekao da mu odnos sa Anastasijom ne treba, on je izašao iz braka ali nije odbolovao sve. NJemu jeste lepo u druženju sa njom, ali zbog mnogih uvreda gazi sebe i ponižava se, razumem ja da je on željan ljubavi, ali ne treba da ima komunikaciju sa njom. Ja radim sve da ih rastavim, on je čist pedantan, vredan, stabilan muškarac, zbog svega toga treba da se odvoji od nje - rekao je Uroš.

- Kako ti izgledaju Luka i Anita? - upitao je Darko.

- Čudan spoj, ali svakako je bolje da bude sa Anitom nego sa Aneli, a Aniti je bolje da budeu vezi nego u kombinaciji. Moram da kažem da Luka ne treba da se svađa sa Aneli, već da se posveti Aniti. Stašno mi je što imaju odnose takve kakve imaju, a Anita je meni pala u očima, ali dobro to je njen život, puštam sve, njeno ponašanje se kosi sa ponašanjem iz Sedmice. Moram da kažem da mi je ono planiranje porodice strašno, a ni ne poznaju se - rekao je Uroš pa se osvrnuo na Aneli:

- Aneli pokuša u nekim situacijam.a da me izmanipuliše,mi smo se voleli ali u osmici smo prekinulki kontakt, sada kao komunicarmao ponekad.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Daču Virijevića koji je komentarisao akutelne teme u Eliti.

- O čemu si razgovarao sa Minom? - upitao je Darko.

- Pričali smo o svemu, o Asminu, Aneli, Luki. Moram da kažem da tu najvuše Aneli laže, pa onda oni, iskreno svi znamo da nas je Asmin sve zeznuo, on je demantovao sve za Aneli, ali vidimo sve šta oni rade. Meni je Asmin rekao da ja skupljam Stanijine fanove. Aneli je vše puta rekla da Asmin pravi priče, a meni je on rekao da nije imao odnose Stanijom da njih dvoje nisu imali odnose zadnjih godinu dana - rekao je Dača pa je dodao:

- Aneli sve radi kako bi saznala da li Asmin i dalje ima osećanja prema Staniji, ona sve radi za Asminovu reakciju.

Milosava Pravilović bila je i naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svom odnosu sa Jovanom Rajićem.

- Kakav je tvoj odnos sa Jocom? - upitao je Darko.

- Mi smo baš dobri, jedno prema drugom imamo veliko poštovanje i baš se dobro slažemo. Pokušali smo da se udaljimo, ali ništa sad smo još bliži. Ne, verujem njemu. Mi smo se malo sporečkali i on je otišao iz kreveta, ali se vratio. Ima nešto, ali gledamo da ne odemo što dalje. Dogovorili smo se tako, ali ispada kao da smo mi u tajnoj vezi. On je jedan od posebnih muškaraca, uopšte nije taj lik da te pravi ljubomornom - rekla je Milosava.

Sara Šajić priznala je sinoć Asminu Durdžiću u izolaciji da je sve vreme zaljubljena u njega, zbog čega je on odmah poželeo da je poljubi i pokajao se što je ikad bio s Miljanom Kulić pored ovakvih ribetina.

- Moram da priznam da mi se sviđao sve vreme Asmin - rekla je Sara.

- Što mi nisi dala neki znak sve ovo vreme? - upitao je Alibaba.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Ivana Marinkovića koji je komentasrisao aktuelne teme u Eliti 9, te je počeo od Luke I Aneli.

- Od kada su Luka i Aneli raskinuli,svašta se dešava, ali eto, ja sam siguran da izmešu Aneli i Luka i dalje tinja, i sada Luka zbog nezadovoljstva pravi sukobe - rekoa je Ivan pa je dodao:

- Kačavenda je rekla da ljudi ne razmišljaju kako treba. Ona je svesna da je pogrešila sa nekim stvarima, kao što je bilo sa Anđelom, Janjušem, Aneli. Takođe vidimo kako se Anđelo promenio, kako on ima slilčna razmišljanja kao MAtora i ja, ali mi deluje da ima sujetu i zavist kada komentariše Anitu i njen odnos sa Lukom, ali on se plaši da će ispasti loš - rekao je Ivan.

Voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru ugostio Teodoru Delić koja je otkrila kako napreduje Bebica sa treninzima.

- Vredno trenira, radi sklekove kao nikada, ja njega volim i to mi je najvažnije - rekla je Teodora pa se osvrnula na Terzu i Sofiju:

- Oni su naši fanovi, naručili našu pesmu, a čuli smo da Sofija stalno ljubomoriše na mene. Moram da kažem da nije realno da neko izmisli da je imao se*s sa mnom, a to je laž. Ja sam šokirana kako je on sve smislio.

Voditelj Darko Tanasijević otišao je do izolacije po nominovane takmičare ''Elite 9'' kako bi ih odveo do diskoteke, a to su ove nedelje bili: Nenad Macanović Bebica, Luka Vujović, Asmin Durdžić, Milena Kačavenda, Sara Šajić i Dušica Đokić.

Ubrzo po dolasku u diskoteku, voditelj Darko Tanasijević je nominovanima saopštio pravila igrice u kojoj je pobedu odneo Luka Vujović.

Darko Tanasijević saopštio je i odluku publike, a Sara Šajić zauvek je napustila Belu kuću.

Autor: R.L.