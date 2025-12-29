Dino Dizdarević izveo ženu iz porodilišta! Drži prvog sina za ruku, emotivni kadrovi raznežili sve na mrežama (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Bivši zadrugar Dino Dizdarević pre nekoliko dana postao je otac po drugi put, s obzirom na to da se njegova supruga Tijana porodila, te je na svet donela dečaka, a danas je Dizdarević izveo sina i ženu iz porodilišta!

Dino se, naime, oženio pre nešto manje od dve godine, Tijanom Dizdarević, a magični i bajkoviti kadrovi sa venčanja oduševili su sve. On je dobio već jednog sina, a sada je obradovao sve kada je otkrio da je Tijana ponovo u drugom stanju.

On je sve vreme, putem društvenih mreža, obaveštavao pratioce kako teče trudnoća njegove supruge, kada je i otkrio da će dobiti još jednog sina. Pre nekoliko dana, on je otkrio da se Tijana porodila, pa se tako i oglasio za Pink.rs.

- Osećam se jako srećno naravno. Supruga mi je odlično Hvala Bogu već sutra stiže kući…A mališan kao mališan, mislim ipak je njemu tek 18 meseci, neku reakciju nismo ni mogli da očekujemo, ali osetimo da on oseti da se nešto dešava - izjavio je Dino Dizdarević za Pink.rs

Sada je Dino na svom instagram profilu objavio fotografiju sa suprugom, prvim sinom, ali i drugim ispred porodilišta, gde je došao sa starijim sinom kako bi izveo ženu i mališana iz porodilišta.

Nakon toga, on je objavio i snimak na kom se vidi da za ruku drži prvog sina, a u kolevic je i drugi, te je dodao:

- Dizdarevići, idemo kući.

