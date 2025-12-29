Lutkice moja, kad uđete unutra, onom tamo... Nakon što je Mevlida nahvalila, oglasila se Stanija! Imala važnu poruku za svoju nesuđenu svekrvu (FOTO)

Nakon što je Mevlida Durdžić u "Rijaliti rešetanju" nahvalila Staniju Dobrojević, oglasila se rijaliti zvezda, te je imala poruku za svoju nesuđenu svekrvu!

Mevlida je, naime, tokom "Rijaliti rešetanja", komentarisala odnos svog sina Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević, koji je doživeo krah kada je on ušao u "Elitu 9" i sa Aneli Ahmić bio prisan, te ju je tako pohvalila, što je mnoge začudilo.

- Staniju volim. Ona je lepa, pametna i kulturna. Ona je ispravna devojka, koju ja volim i dan danas. Zapravo je sve počelo onda kada se baka Nada uključila u emisiju , pa je Stanija rekla ono, što je zvučalo kao da joj je dosadno. Da se razumemo, Mustafu je to pogodilo jer je njegova majka izgubila dvoje dece u roku od manje od mesec dana. Živeo je sa sličnim bolom kao Nada. Inače, za Staniju nemam ništa loše da kažem. Što se tiče Aneli, ona je ubedljivo najgora osoba. Ona njega stalno izaziva, to je evidentno. Ne treba više da spusti loptu, nema više spuštanja lopte. Neće se do dešavati. Asminu ne treba Aneli, nego neka žena s kojom će napraviti novu porodicu. Aneli i Asmin su mogli da imaju lep i miran život, ali kad već nije tako, ne treba da se vraća na odnos koji je katastrofalan. O njegovom druženju sa Majom ne mislim ništa, ona je lepa i pedantna, a da li tu nešto postoji, zaista ne znam - rekla je Mevlida.

Sada se na svom instagram profilu oglasila rijaliti zvezda, Stanija, koja je imala poruku za svoju nesuđenu svekrvu, Mevlidu.

- Mevlidica lutkica moja, hvala na lepim rečima! Suđena ili nesuđena snajka, ljubav i poštovanje za vas ostaju. I kad uđete unutra, onom tamo očitajte dobro bukvicu, ali ipak mu čestitajte praznike od mene. Iako imam pristup Asminovom računu, pa i da se milioni eura sliju, zar zaista mislite da bih uzela i jedan jedini euro bez njegove dozvole? E pa ne poznajete me! Želim vam sve najlepše za praznike i čitavoj vašoj porodici, pa i Mukiju, ali uz jednu dobru packu. S ljubavlju, Stanija - napisala je ona na instagramu.

Autor: Nikola Žugić