Prvo oglašavanje Aleksandre Nikolić nakon što je njena majka priznala vezu sa 20 godina mlađim: Pozvali smo je, evo šta nam je rekla!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Milosava Pravilović, aktuelna učesnica "Elite 9", ove sezone mnoge je iznenadila, s obzirom na to da je priznala da joj se dopada čak 20 godina mlađi Jovan Rajić, a kako je sinoć priznala da su ona i Jovan u vezi, mi smo odmah pozvali njenu ćerku Aleksandru Nikolić!

Aleksandra je, naime, prethodne sezone, u "Eliti 8", imala veoma buran i turbulentan odnos sa Milovanom Minićem, te je tako njena majka, Milosava Pravilović ušla u rijaliti kao gost, kako bi sačuvala svoju ćerku, koja je na kraju završila ipak sa Milovanom u ljubavnom odnosu, koji i dan-danas traje.

Foto: Pink.rs

Milosava je ušla u novu sezonu rijalitija, kako bi se pokazala u pravom svetlu, tačnije, kako bi pokazala ko je ona i milionima gledalaca se dala na tacni, a kako je otkrila po ulasku, nju je ćerka ispratila u rijaliti, ali su bile u zategnutim odnosima s obzirom na to da je ona obnovila vezu sa Milovanom, s kojim Milosava nije u dobrim odnosima.

Sada, kako je sinoć u Šiša baru Milosava priznala da je u vezi sa Jovanom, mi smo pozvali Aleksandru, kako bi ona dala svoj sud na ovu temu i na novonastalu situaciju.

- Neću da dajem nikakav komentar, iskreno, sve što budem imala da joj kažem, reći ću joj sada sve kada budem ušla za Novu godinu kod nje, to je to - rekla je Aleksandra za Pink.rs.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: Nikola Žugić

