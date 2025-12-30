Sija kao Las Vegas! Jači pol nek se spremi: Dušica Jakovljević u nikad vrelijem izdanju, pohvale se samo nižu (FOTO)

Voditeljka Dušica Jakovljević objavila je na Instagramu fotografiju na kojoj se vidi kako pozira u vrelom izdanju, a svi su komentarisali haljinu koju je nosila.

Dušica Jakovljević je, naime, imala duboki razrez, do pupka, dok su vitke noge bile u prvom planu.

Komplimenti za izgled su se samo nizali, a mnogi su pisali voditeljki da je hrabra, budući da je ovakvu toaletu nosila po hladnom vremenu.

- Svaka čast Dušice za hrabrosti, ovo je izazovna haljina, odlično ti stoji - bio je jedan od komentara.

Ćerki priredila iznenađenje

Inače, Dušica je nedavno na mrežama pokazala šta je priredila ćerki za rođendan. Ona je proslavila 19. rođendan, te joj je voditeljka poželela sve najbolje.

- Hej malena... Volim te! Volim svaki dan od tog 22.12.2006. godine, svaki trenutak u kojem si mi spavala na ramenu, svaku noć koju smo provele zagrljene, svaku noć u kojoj si utonula u san držeći me za ruku, svaki dan našeg blesavljenja i najveće nežnosti, koju ni jesen ne bi mogao da opiše.

Autor: Nikola Žugić