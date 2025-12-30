OVO NE SMETE PROPUSTITI! Vreme je da učesnici Elite 9 čuju sud NAJBLIŽIH: Milica Mitrović se oglasila, večeras budite uz Pink jer se krčka pravi HAOS

Budite večeras uz TV Pink, jer ovo nikako ne smete propustiti!

Novogodišnji praznici bude razne emocije kod ljudi, a ponajviše one najlepše, pa mnoge ovaj period asocira na lepu, porodičnu atmosferu. Te tako, kako su učesnici "Elite 9" odvojeni od svojih porodica, došlo je vreme da čuju sud svojih najbližih, nakon skoro četiri meseca.

Večeras, odmah posle emisije "Amidži šou", u Eliti neće biti održana žurka, kao i uvek, već će učesnike "Elite" čekati iznenađenje. Naime, voditeljka Ivana Šopić ušetaće u Belu kuću među učesnike, te će im tako pustiti novogodišnje čestitke porodice i prijatelja.

Stoga, ne propustite ni trenutak, već budite uz Pink televiziju!

Autor: Nikola Žugić