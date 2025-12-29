AKTUELNO

Zadruga

Aniti srednji, a Luki mali! Asmin spustio loptu prema Vujoviću, pa mu poručio: Sa tvojim ocem sa pričao kao sa svojim! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Pravdao svoju odluku.

Asmin Durdžić je ovonedeljni vođa koji je podelu budžeta počeo žestoko, a sledeći mali budžet dao je Ivanu Marinkoviću.

- Kvaran si, zaljubljen si u Aneli, loše je savetuješ i za mene si loš čovek - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita, tebi srednji. Imali smo dobar odnos, dajem ti savete, ne komentarišem te otkad si sa Lukom, lepa vam je veza, da li je fejk ili nije, nije moje da sudim, mislim da on ima više emocija prema tebi nego ti prema njemu - rekao je on.

Mali budžet je dao i Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za Luku mali budžet, ja protiv tebe nemam ništa, mi smo ušli u sukob zbog Nore, tu nisi reagovao kao muškarac, bilo bi glupo da ti dajem veći budžet, rekao si mi da treba da naučim kako da se ponašam kao muškarac, a ti u vašem odnosu se nisi ponašao kao muškarac. Rekao si da je imala grupnjake - rekao je Asmin.

- Pričao je to, a ti Asmine znaš da ja to ne volim - rekla je Aneli.

- Ja nisam čuo da ona to voli. Luka, nikad nisam pretio tvom ocu, pričao sam sa njim kao sa svojim ocem, nisam pretio tvom sinu, ja iza toga ne stojim - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

