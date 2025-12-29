Vrelo, vrelije, Mensur Ajdarpašić! Bivši učesnik Elite intimu prekrio samo peškirom, devojkama popadale vilice (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić više ne živi život pod svetlima reflektora, ali je zato i te kako aktivan na društvenim mrežama gde redovno eksponira svoje telo. On sada radi kao fitnes instruktor, pa shodno tome svakodnevno vežba.

Mensur Ajdarpašić u poslednje vreme stalno objavljuje fotografije na kojima pozira bez majice i hvali se nabildovanim telom. Tako je i ovog puta pozirao u ogledalu u kupatilo, a na sebi je imao samo peškir koji je zamotao oko struka.

On je iskoristio još jednu priliku da pokaže trbušnjake i izvajan trup. Pre nekog vremena objavio je set fotografija iz lifta i tada otkrio da je visok 190 cm i da ima 104 kilograma što smatra idealnim.

Kako je dalje objavio, on svako jutro započinje tako što prvo uzme limun, čašu vode i lubenicu.

Mensur: "Zaljubljen sam"

Mensur je nedavno istakao da mu je cilj da se posveti porodici i voljenim osobama, a kako kaže, pronašao je i ljubav svog života.

- Zaljubljen sam... Celog života sam čekao takvu ženu. Ona je stvarno neko sa kim zamišljam sve. Ta ljubav stvarno ima priču. Tako je spontano počela, sve se spontano dešavalo i to je najiskrenije. Još uvek ne planiram da stanem na ludi kamen, kad bude biće. Jednog dana bih voleo da postanem otac - rekao je kroz osmeh Mensur, koji kaže da je ostao pri svom mišljenju o bivšim cimerima:

- Nisam promenio mišljenje ni o kome iz Bele kuće. Ako me neko razočarao, razočarao me tamo. Ništa nisam čuo napolju što nisam već znao tamo.

Autor: Nikola Žugić