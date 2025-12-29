Ovo su svi čekali: Alibaba se dirljivim rečima obratio Aneli, pa Maju odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Haos u Beloj kući!

Asmin Durdžić tokom njegove podele budžeta dao je velike budžete Aneli Ahmić i Maji Marinković.

- Aneli, znam da sam te ponizio i povredio. Ja sam rekao da ćeš od mene uvek da imaš veliki budžet. Zna, da skupljaš pare Nori da kupiš poklon i bilo bi glupo da ti dam mali. Htela si da me poniziš kad si Janjušu dala srednji, Luki veliki, a meni mali. Mogao sam i ja tebe da ponizim sad, ali bilo bi glupo. To što sam ja tebi uradio je bila tvoja karma i možeš da budeš zahvalna jer je tvoj odnos sa Lukom bio strašan. Nekad imam potrebu da te odvedem u Linc da te spasim zla jer mi bude žao da slušam kako te je momak vukao za kosu - rekao je Asmin.

- Isto to si i ti radio. Ti to ne možeš i više nikad ne možeš da pričaš sa mnom - rekla je Aneli.

- Ti si majka mog deteta i treba da vodiš računa sa kim si u vezi - govorio je Durdžić.

- Majo, ti si jedina osoba koja je ovde mogla da me povredi i izda. Ulazio sam sukobe sa Minom, Anitom, Miljanom i Dačom samo jer su tebe vređali. Ti si meni ovde najviše povredila i izdala, ne kao momka ili nešto ljubavno, nego si me izdala kao rijaliti druga. Ti si u mojim očima najkvarniji čovek u Eliti. Imaćemo još jednom komunikaciju kad budemo snimali film, a posle toga više ne želim da imam komunikaciju. Za tebe isto veliki budžet, nisam p*čka - govorio je Asmin.

- Ja sa tobom nemam ništa da bih te povredila, a lažnu nadu ti nikad nisam davala. Tvoja adresa je Miljana Kulić, dotakao si dno kad si pokušao da je poniziš - rekla je Maja.

- Ti prvo ne poštuješ samu sebe. Tebi da nije bilo moje palačinke niko ne bi znao da si ušao u "Elitu 9", a videćemo do jula gde ćeš da budeš - govorila je Asmina.

- Pozdravi Staniju koja ti je istetovirana - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić