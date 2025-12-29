MEGAEKSKLUZIVNO! Jelena Karleuša stiže u Elitu 9: Budite uz Pink u najluđoj noći

Ovo niko nije očekivao, zagarantovan provod vam je uz Pink televiziju!

Kako se polako bliži nova 2026. godina, kao i doček 2026. godine, Veliki šef pripremio je brojna iznenađenja, kako za učesnike "Elite", tako i za gledaoce.

Naime, gledaoce i učesnike "Elite" na dočeku Nove godine, u najluđoj noći, zabavljaće pop pevačica i članica žirija "Pinkovih zvezda", Jelena Karleuša.

Takođe, kako je i otkrila direktorka programa TV Pink, Milica Mitrović, na ovoj žurci će se pored Karleuše, naći i pevačica Olivera Marković sa bendom, kao i dobro poznati DJ Neba. Ne propustite ni trenutak ove večeri, budite uz program TV PINK.

Autor: Nikola Žugić