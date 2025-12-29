Hvala što si me navukao: Aneli konačno priznala Alibabi sve što oseća, pa šokirala priznanjem o Maji Marinković! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao da će reći za nju posle svega!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Osoba koja mi je uništila život i uprospastila godinu i ne samo meni nego i mom detetu, to je Anđelo. Svakome ide na svoju dušu. Ne želim mu ništa loše, samo najlepše, a pre svega da postane bolji čovek. Osoba koja mi je prirasla za srce je Luka, želim da nadoknadi vreme sa porodicom koje nije zbog osobe koja toga nije bila vredna - rekla je Anita.

- Ja ću da se osvrnem na nešto najgore što se desilo, a to si ti Asmine. Tvoj ulazak ovde kad si pričao sve najgore o meni, mojoj porodici. Nisam znala kako ću da se ponašam kad te vidim i kad te ugledam. Video si šta sam napravio i sad mi je drago jer sam došla do toga da više ne postojiš kao čovek i ni osoba. Ne želim da te vređam, ne želim da ti je loše, ne volim kad si loše i kad si depresivan. Ja bih volela da se u 2026. godini podigneš, ako si ušao i imaš cilj da me zgaziš možeš to da radiš svaki dan, a ja ću da se branim i nikad ne padam. Uvek ću da ti dam kad ti nešto treba, ali svojim potezom koji si napravio prema meni pomogao jer si me povredio i bilo mi je teško, ali se sad jako dobro osećam. Emocija za koju sam mislila da osećam prema tebi je nestala. Hvala što si me navukao, ne žalim ni za čim jer mi je bitno da se dobro osećam. Osobe koje mi ovde ulepšavaju boravak su Lepi Mića i Ivan, kad sam čula da ulaze znala sam da će uvek biti neko da stane iza mene. Oni su ovde moj oslonac jer mogu da računam na njih kad mi je najgore. Navešću sad osobe koje mi skreću pažnju od moje prethodne veze i njih da nije bilo možda bih patila. To je Dragana sa kojom delim sve. Navešću Maju i Anđela, sa njima provodim vreme i smejem se - govorila je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić