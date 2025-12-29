OVO JE DEFINITIVNI KRAJ NAŠIM ŽELJAMA DA POMOGNEMO! Mustafa Durdžić otvorio dušu: Znali smo da Nora kod Ahmića nema uslove za život na kakav je navikla, ali...

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite" Asmina Durdžića Alibabe, često se oglašava na Fejsbuku, a sada je novim statusom na ovoj društvenoj mreži dodatno pojasnio relacije između njegove porodice i porodice Ahmić, njegove bivše snaje Aneli, takođe učesnice Pinkovog rijalitija.

Najpre se osvrnuo na Staniju Dobrojević, doskorašnju snajku, i njeno obraćanje njegovoj ženi Mevlidi.

- Stanija i Mevlida... Pišete, pa ne znam da li ne razumete ono što pišete ili ono šta čujete. Moja supruga nikad jednu reč protiv Stanije nije rekla. Moja supruga se veoma retko oglašava i kad su Ahmići u pitanju. Stanija nikad nije moju suprugu razočarala i moja supruga nju poštuje i voli zbog Stanijine energije, ljubaznosti i jednostavno odgovaraju jedna drugo - počeo je svoje obraćanje Mustafa, a potom se osvrnuo na Ahmiće.

- Ahmićke tri godine iznose laži o mojoj ženi Mevlidi i to su jedine tri osobe koje imaju neke svoje teorije o mojoj ženi. U 60 godina Mevlidinog života nikad niko nije rekao mojoj ženi jednu ružnu reč, ali te Ahmićke su iznosile tako grozne reči kao da me Mevlida varala, montirali su njene gole slike, a sliku mi je poslao Kajzer. Kad sam ga pitao ko je to, Kajzer je odgovorio:"Pa, tvoja žena". Moja žena nema tetovažu, a žena na slici je imala na grudima tetovažu. Kasnije se Sita izvinila mojoj ženi i zamolila za oprost. Mevlida se trudila i često je plakala zbog Nore. Znali smo da Nora nema uslove za život na koje je navikla. Zbog toga smo ipak kontaktirali Ahmiće. Mevlida je pričala sa Ajlinom, sa Groficom i sa Sitom. Sita joj je nekako najbolje legla na srce i sve šta je Sita obećala tako je i bilo. Za četiri meseca komunikacije poslali smo Nori 1700 ili 1800€. Kad je moja supruga saznala da Sita ima pokvareno auto, indirektno je ponudila pomoć za opravak auta govoreći:„Sita, ako šta treba, tu sam“. Sta je rekla:"Ne, hvala, popraviće meni ovo moji". Problemi nastaju sa Groficom jer je Asmin negde izjavio da je ukrao lava, kao pustio ga sa lanca. Dolazi i do pogoršanja odnosa izlazkom Aneli iz Elite 8 - prepričava Mustafa.

Kako je sam priznao, bio je svedok pojedinih razgovora svog sina i Aneli.

- Aneli u prisustvu Nermine ili Ermine zove Asmina na telefon. Igrom slučaja Asmin je pored mene i ja slušam razgovor. Aneli plače i kaže neko joj ukrao auto, a to auto je plaćeno Norinim novcem kojeg je imala na računu 18.000€. Asmin je rekao da će se raspitati, a da je auto negde u Beogradu na nekom servisu za auta. Posle razgovora telefonskog ja i Asmin smo pričali. Rekao sam:"Žao mi je što plače", Asmin je isto rekao:"I meni je žao". Onda sam ja predložio Asminu nek kaze Aneli da se javno izvini za sve laži, a mi žemo joj kupiti drugi auto. Nažalost snimak razgovora je preko noći bio dostupan javnosti, pa je to verovatno razljutilo Situ. Sita je počela opet da proziva mene, moju porodicu, ali neko vreme nije spominjala Mevlidu. Kasnije jeste, ali nije je zvala k*rvom i tako pogrdnim rečima. Aneli, ali i Grofica i Sita, vređaju moju ćerku i ćerke od moje ćerke. Aneli mog Asmina naziva k*rvin sine i šamara ga i moja supruga definitivno meni kaće:"Mustafa, ja neću biti taoc od Nore. Ne zanima me Nora sve dok je pod starateljstvom Ahmićki". Isto to kaže i moj drugi sin i moja ćerka. Zar mi da mislimo o Nori, a oni meine uništavaju? Naravno, ja poštujem svoju ženu kao jedinog preostalog prijatelja kojeg imam i neću preko njene želje preći ni jedan milimetar. Poredeći Ahmiće i Dobrojeviće, nema tu nikakve osnove za poređenje. Stanijina porodica kao i Stanija 100% poena, a Ahmići su dokazali da ne zaslužuju ni 0,00% poena. Ovo je definitivno kraj svih naših nastojanja da pomognemo u odgoju Nore. U Beograd idemo da posetimo svoje dete i ne idemo da vodimo bilo kakvu raspravu tako da Ahmići nemaju potrebu da brinu na za naše reakcije. Nismo mi baš nasilni, možda malo glasniji, ali ne nasilnici.

