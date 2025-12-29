Izdao me je i nije bio lojalan: Filip nakon svega priznao šta želi Luki Vujoviću u Novoj godini! (VIDEO)

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Osoba koja me je razočarala je Luka, smatram da je izdao i da nije bio lojalan. Krivo mi je, čudno mi je kad ovako moram da komentarišem naš odnos. Nikad ništa loše neću da ti poželim. Želim ti sve najbolje u novoj vezi, vidim da si pozitivniji i želim da ti se nikad ne ponovi odnos kao sa Aneli. Ja ću za pozitivno da navedem Mikija Dudića. Ja ne pamtim da sam video Mikija i da mi je faca bila smorena, to je možda do mene ali se uvek smejamo i bacamo fore. Ja volim tako spontane osobe - rekao je Filip Đukić.

- Džumi i Lea su mi ulepšali godinu jer su veći ljudi od većine, ali pošto mora osoba to će biti Uroš. Ja sam iznosila nešto o njemu u sedmici, ali nisam bila pri sebi jer sam tri dana pila. Krivo mi je jer te nisam branila od osoba sa kojima sam bila dobra. Bilo bi mi drago da ti dođe mama jer znam koliko ti ona znači. Osoba koja me je razočarala je Asmin. Ne interesuje me što si mi dao 3000 nego si mogao da izneseš neko mišljenje. Ja sam o tebi sve najbolje pričala i kad su te ćoškarili - govorila je Sandra.

- O tebi imam najbolje mišljenje, ti si drug i brat i za tebe sam uvek tu. Ja sam bio ljut zbog Aneli i Maje, evo sad sam ti rekao i oprosti mi molim te - dodao je Asmin.

Autor: A. Nikolić