Želim da proširimo dom, a imamo samo jedno kuče: Dragana priznala da sa Matorom želi da osnuje porodicu u 2026. godini! (VIDEO)

Savladao srpski jezik!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Jovani želim da se ostvari kao majka. Želim da sa ocem, bratom i celom porodicom nadoknadiš vreme. Želim da proširimo dom, da imamo samo jedno kuče, a da postaneš mama. Ja sam te zavolela takvu i želim ceo život da provedeš sa mnom - rekla je Dragana.

- Ja bih zahvalnost ukazao Lepom Mići na podršci tokom ovog učešća i to je od srca. Ja bih još mnoge nabrojao i to nove učesnike koje sam ovde upoznao. Prva mi je pala na pamet Tanja Boginja jer je na mene ostavila lep utisak, zavoleo sam je kao sestru i imamo iskrenu i prijateljsku komunikaciju - govorio je Miki.

- Posle svega što se dešava dobro je što nisam poludeo kao Sunčica, Bora i Rada. Ja sam ovde upoznao dobre ljude sa kojima pijem čaj i kafu i tu ima par ljudi sa kojima ću da imam kontakt kad izađem. Osoba koja me je ovde najviše oduševila je Anđelo, imamo slične kvalitete i interese. Mi imamo odličan odnos od početka, bio je tu šta god da mi treba u svakom trenutku i dao mi je korisne savete. Na njega ne gledam kao na kolegu ili prijatelja, već kao starijeg brata. Želim sledeće godine sve najbolje tebi i tvojoj porodici i želim da nađeš ženu koja će da ti bude podrška i majka tvog deteta. Osoba koja me je razočarala ovde je Sunčica. Ona je na početku bila jako dobra žena, fina i kulturna, delili smo budžet i spavali zajedno, a onda je promenila ponašanje - govorio je Murat.

