Ovaj kadar najviše boli Alibabu: Anđelo u sendviču između Maje i Aneli, paklena trojka mnogima bode oči! (VIDEO)

Koliko će dugo družina iz ćoška opstati?

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izaberu dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Osoba koja mi je ulepšala godinu i godinu pre toga, koju volim najviše i od koje je toliko osoba pokušalo da me odvoji, ali niko nije uspeo, niti će. Želim ti sve najbolje, da pronađeš mir, para, zdravlja i puna vremena sa mnom i sa Arijom. Razočarala me je tetka Aneli, povredila si me na svaki način i u neku ruku mi uništila boravak ovde. Što se tiče želja želim ti sve najbolje, da pronađeš mir i da provodiš vreme sa ćerkicom - rekao je Nerio.

- Prvo ću da navedem loše, a to je Filip, ali mu želim sve najbolje. Teodra, želim da si zdrava, uspešna kao i do sad i sve najbolje i tebi i tvojoj porodici - rekao je Bebica.

- Osobe koje su mi ulepšale boravak su ekipa iz ćoška, moj drug Bora i ljudi sa kojima se družim. Boravak mi niko nije upropastio, mogu samo sama sebi da ga upropastim i nikome ne želim sve najgore. Dača me je provocirao do te mere da sam morala vaspitnu dandaru za kraj da mu dam, iako to ne mogu da opravdam - govorila je Maja.

Autor: A. Nikolić