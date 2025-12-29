AKTUELNO

Zadruga

Ovaj kadar najviše boli Alibabu: Anđelo u sendviču između Maje i Aneli, paklena trojka mnogima bode oči! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Koliko će dugo družina iz ćoška opstati?

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izaberu dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu. 

- Osoba koja mi je ulepšala godinu i godinu pre toga, koju volim najviše i od koje je toliko osoba pokušalo da me odvoji, ali niko nije uspeo, niti će. Želim ti sve najbolje, da pronađeš mir, para, zdravlja i puna vremena sa mnom i sa Arijom. Razočarala me je tetka Aneli, povredila si me na svaki način i u neku ruku mi uništila boravak ovde. Što se tiče želja želim ti sve najbolje, da pronađeš mir i da provodiš vreme sa ćerkicom - rekao je Nerio.

pročitajte još

Izdao me je i nije bio lojalan: Filip nakon svega priznao šta želi Luki Vujoviću u Novoj godini! (VIDEO)

- Prvo ću da navedem loše, a to je Filip, ali mu želim sve najbolje. Teodra, želim da si zdrava, uspešna kao i do sad i sve najbolje i tebi i tvojoj porodici - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Hvala što si me navukao: Aneli konačno priznala Alibabi sve što oseća, pa šokirala priznanjem o Maji Marinković! (VIDEO)

- Osobe koje su mi ulepšale boravak su ekipa iz ćoška, moj drug Bora i ljudi sa kojima se družim. Boravak mi niko nije upropastio, mogu samo sama sebi da ga upropastim i nikome ne želim sve najgore. Dača me je provocirao do te mere da sam morala vaspitnu dandaru za kraj da mu dam, iako to ne mogu da opravdam - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Poljubac neće doživeti ni na filmu: Maja ponovo oduvala Alibabu! (VIDEO)

Zadruga

PALO POMIRENJE: Aneli i Luka pod jorganom rešili sve probleme! (VIDEO)

Zadruga

Bez pogleda i reči: Aneli kao ledena kraljica proletela pored Alibabe! (VIDEO)

Zadruga

Oči ga odale: Gastoz se izgubio čim je ugledao Anđelu (VIDEO)

Zadruga

Ponovo u fazi muvanja: Bebica i Teodora se nakon više od godinu dana veze vratili na sam početak! (VIDEO)

Zadruga

Nemaju brige: Sofija i Terza uživaju u svakom zajedničkom trenutku! (VIDEO)