Sebi ću poželeti dragi, a ne ludi kamen: Dušica Jakovljević za Pink.rs sumirala 2025. godinu, otkrila šta će promeniti u 2026., pa priznala: Ulazim pametnija, iskusnija, ali i zgodnija (FOTO)

Ovu 2025. godinu koja nam je, polako, ali sigurno, na izmaku, sumirali smo sa Dušicom Jakovljević, voditeljkom najgledanijeg rijalitija u regionu, ali i šire, "Elite 9".

Naša poznata voditeljka Dušica Jakovljević, voditeljka najgledanijeg rijalitija u regionu, ali i šire, "Elite 9", za naš portal sumirala je utiske iz 2025. godine, te nam je i otkrila šta planira da postigne u novoj, 2026. godini.

Kada sumiraš ovu 2025. godinu, kakva je ona bila za tebe, kakve utiske nosiš u 2026. godinu?

- Ovo je definitivno bila godina moje reinkarnacije, mnogo se toga desilo, jako sam srećna što ovu godinu završavam mnogo bolja i neuporedivo bolja nego kada sam završavala 2024. godinu. U svakom smislu osećam i tu neku energiju koju sam jurila proteklih godinu, godinu i po dana, koju sam jurila da je vratim, da dobijem nadahnuće, iako meni nikada energije nije manjkalo i iako se to nikada nije videlo na sceni, sada sam u tom psihofizičkom smislu zadovoljna sobom i mogu ti reći da završavam ovu godinu, mnogi imaju u planu da smršaju u narednoj godini, ja završavam tako što sam skinula tih čuvenih osam, devet godina. Pored toga što ulazim pametnija i iskusnija, ulazim i zgodnija (smeh).

Kada je reč o narednoj, 2026. godini, kakvi su ti planovi?!

- Planovi za 2026. godinu su mi da konačno realizujem planove i sve one mogućnosti koje mi se pružaju, jer sam mnogo toga držala dugo na stend baju nekom. Kao neko kome se zaista dešava mnogo lepih stvari, susreta i poslovnih ponuda u životu i neko ko može da razgrana ono što može i ume i sve što radi, mislim da sam bila lenja sama prema sebi i evo ono što ja sada planiram u ovoj 2026. godini, jeste i to bukvalno, na njenom samom početku, da krenem da koristim bukvalno sve svoje potencijale, jer za to imam vremena, snage, čak i kad nemam vremena, imam snage, tako da usmerim tu snagu i energiju u realizaciju svih planova koji su se krčkali prethodnih godina.

Šta je ono što ćeš poželeti samoj sebi kada otkuca ponoć, imaš li neku neostvarenu želju?!

- Mislim da nikada nisam imala nešto preterano želje, zapravo, imala sam želje, ali nisam imala mnogo neke snove, nego sam maštala o mnogo čemu, to moram da priznam, jer mi se čini da je moj ceo život bio neka izmaštana priča u svakom smislu, tako da ću sebi poželeti da budem najbolja prema sebi u narednoj godini i mislim da će to biti jako važno.

Kada je reč o poslu, ima li nešto što ćeš možda promeniti u 2026. godini?

- Ja sam uvek posvećena i to svi znaju, na sceni se dajem maksimalno, ali ja sam uvek tog stava da uvek može bolje. Ja sam neko ko sebi, ne da traži mane, ali se često ne vidim očima drugih ljudi, odnosno, kako me drugi vide. Tako da, promeniću taj stav prema sebi kako bih sebi učunila najbolje

Da li možemo da očekujemo da će Dušica Jakovljević stati na "ludi kamen" u narednoj godini?

- Dušica je dovoljno blesava sama za sebe da bi stala još i na ludi kamen, tako da, nije da bežim od ludog kamena, ali sebi ću poželeti da dobijem neki dragi kamen, a o ludom kamenu ćemo otom potom. Jednom sam stala na ludi kamen, mislim da je to za sada dovoljno, ali eto, nikada se ne zna gde devojačka sreća leži.

Autor: Nikola Žugić