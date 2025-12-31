Bivša učesnica "Elite" za Pink.rs sumirala utiske iz 2025. godine!
Za bivšu rijaliti učesnicu Milicu Veličković ova godina je bila posebna jer se ostvarila kao majka i na svet donela ćerku Barbaru, ali i turbulenta zbog javne prevare Borislava Terzića Terze u "Eliti 8".
Ona je za naš portal sumirala utiske i otkrila kako se osećala u najgorim momentima, ali i koja su joj dešavanja sa ćerkom bila najlepša.
Na samom početku 2025. godine postala si majka, koji su ti najlepši momenti sa malom Barbarom?
- Najlepši momenti sa Barbarom su mi bili kad je počela da stoji na nogama i ide ka meni. Prohodala je sa devet meseci i to me pored svega ostalog čini jako ponosnom kao majkom.
Koliko je bilo teško da sama odgajaš ćerku?
- Budu momenti kad padnem psihički i fizički, ali ona kad se nasmeje ili kaže: "Mama" meni to daje snagu da je odgajam sama još deset puta. Da je lako nije, ali samo da je zdrava.
Šta ćeš poželeti u ponoć? Da li ima neka želja koja ti se nije ostvarila?
- U ponoć su poželeti zdravlje svojoj porodici, a sebi puno strpljenja i da ostanem dosledna nekim stvarima.
Prošle godine u ovo vreme prošla si kroz jako težak period trudna, koliko si ponosna na sebe sad nakon godinu dana?
- Verujte mi da se naježim kad se setim celog tog perioda, te moridbnosti i svašta mi prođe kroz glavu. Mada ja nemam vremena da gledam na prošlost. Obraz je skupa stvar, ne mogu da ga imaju jeftini ljudi.
Kakve planove Barbara i ti imate za doček i kako ćete provesti praznike?
- Mi ćemo verovatno zaspati pre dočeka i probuditi se noću 100 puta, kao i svaku noć jer nam zubići ne dozvoljavaju drugačije. Nakon Božica spremamo naš rođendan, koji je u dva dana razlike, krstimo Barbaru i pravimo najluđu žurku.
