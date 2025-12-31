Naježim se kad se setim te morbidnosti: Milica Veličković otkrila najlepši momenat sa Barbarom u 2025. godini, pa priznala koliko je teško biti samohrana majka!

Bivša učesnica "Elite" za Pink.rs sumirala utiske iz 2025. godine!

Za bivšu rijaliti učesnicu Milicu Veličković ova godina je bila posebna jer se ostvarila kao majka i na svet donela ćerku Barbaru, ali i turbulenta zbog javne prevare Borislava Terzića Terze u "Eliti 8".

Ona je za naš portal sumirala utiske i otkrila kako se osećala u najgorim momentima, ali i koja su joj dešavanja sa ćerkom bila najlepša.

Na samom početku 2025. godine postala si majka, koji su ti najlepši momenti sa malom Barbarom?﻿﻿

- Najlepši momenti sa Barbarom su mi bili kad je počela da stoji na nogama i ide ka meni. Prohodala je sa devet meseci i to me pored svega ostalog čini jako ponosnom kao majkom.

Koliko je bilo teško da sama odgajaš ćerku?

- Budu momenti kad padnem psihički i fizički, ali ona kad se nasmeje ili kaže: "Mama" meni to daje snagu da je odgajam sama još deset puta. Da je lako nije, ali samo da je zdrava.

⁠Šta ćeš poželeti u ponoć? Da li ima neka želja koja ti se nije ostvarila?

- U ponoć su poželeti zdravlje svojoj porodici, a sebi puno strpljenja i da ostanem dosledna nekim stvarima.

Prošle godine u ovo vreme prošla si kroz jako težak period trudna, koliko si ponosna na sebe sad nakon godinu dana?

- Verujte mi da se naježim kad se setim celog tog perioda, te moridbnosti i svašta mi prođe kroz glavu. Mada ja nemam vremena da gledam na prošlost. Obraz je skupa stvar, ne mogu da ga imaju jeftini ljudi.

Kakve planove Barbara i ti imate za doček i kako ćete provesti praznike?

- Mi ćemo verovatno zaspati pre dočeka i probuditi se noću 100 puta, kao i svaku noć jer nam zubići ne dozvoljavaju drugačije. Nakon Božica spremamo naš rođendan, koji je u dva dana razlike, krstimo Barbaru i pravimo najluđu žurku.

Autor: Andrea Nikolić