VETAR MI DUVA S JUŽNE PRUGE Zola objavio film o Kulićima, odmah mu stigle pretnje: Završićeš svojoj Bosi KUĆI U SANDUKU! (VIDEO)

Ove večeri u emisiji "Pitam za druga" gostovao je Lazar Čolić Zola, koji je na samom početku otkrio sa kakvim se problemima i pretnjama suočio otkako je premijerno objavio film "Viši cilj" koji se bavi dešavanjima u porodici Kulić.

Film je najpre skinut sa sajta, a potom je Zola uspeo da ga vrati.

- Moram da vam kažem da sam i ja u šoku što se tiče nekih stvari - počeo je priču Zola, a potom nastavio:

- Ozbiljna se digla pompa oko toga, sve novine su pisale o tome. Ljudi su bili zaintrigirani, pogotovo kada su videli ljudi isečke iz filma. Ljudi su me u početku hejtovali, ali to nisam uzimao za ozbiljno, to su rijaliti fanovi i bolesnici, ne znam ni ja čiji.

Sve se zakomplikovalo kada su isečci iz filma postali viralni.

- Kada sam objavio datum premijere filma, sve više mi je inboks počeo da se zatrpava porukama kojekakvim. Više to nisu ni klasične uvrede, nego poruke takvog sadržaja da sam zvao majku i pitam se, ne mogu da verujem da ljudi žele nekome smrt, napišeš nekome sve najgore... Neću ni u koga da upirem prst. Bilo je i poziva meni bliskim ljudima, drugarima. Svašta se nešto izdešavalo. Kada se film pustio, sve je išlo svojim tokom, oni koji me gotive bili su oduševljeni - priča Zola.

- Imao sam problem što se tiče sajta na kom sam objavio film. Ponovo smo ga pokrenuli, ponovo funkcioniše, ali neko je očigledno pokušao da me sabotira. Mislim da vetar duva sa južne pruge, ali moraju da shvataju da im treba još 477 godina da pokušaju mene da sruše, u svakom smislu. Ne mislim konkretno na Miljanu, ona nema veze sa ovim, ali neke druge stvari su mi bile specične, ne mogu biti slučajne. Znam odakle vetar duva. Dokle su ljudi spremni da idu?! Kao da sam ušao u milijarde, kao da ću ceo svet da pokorim... U fazonu sam, ako vam se nešto ne sviđa, smatrate nešto loše za neku osobu... Koliko bih svog vremena odvojio da nekog hejtujem, da pokušam da ga srušim, da ispljujem? - šokiran je on.

- Nije se moglo ući na taj sajt, kupiti film, ništa. Sve mi je to sumnjivo, povezano sa stvarima koje sam dobio u inboks. Napišu mi:"Završišćeš svojoj Bosi kući u sanduku", dokle su ljudi spremni da idu? Ne plašim se nikoga osim Gospoda Boga - zaključio je na RED TV.

Autor: D. T.