BOLESNA EMOCIJA JE OSTALA U NJIMA! Zola bez ustezanja o Aneli i Asminu: Za neke stvari joj skidam kapu (VIDEO)

Domaću javnost godinama intrigira odnos bivši supružnika Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, učesnika "Elite", a sada je svoj sud o svemu dao bivši učesnik Lazar Čolić Zola.

Pojedinci predviđaju da će njih dvoje na kraju rijalitija izaći "ruku pod ruku", te da su neke stvari dogovorili, što Zola demantuje.

- Ne znači ako neko izađe sa nekim ruku pod ruku da je dogovoreno. To je glupost, to ne mora da znači. Naravno, mnogima deluje da se tu nešto dešava. Međutim, njih dvoje ne bi sebe doveli u tu situaciju da bilo šta imaju posle svih priča koje su izneli jedno o drugom. Na osnovu svih tih priča, njih dvoje su ponovo došli u situaciju da se poljube, znači, da budu intimni. Ako ste spremni na to posle svih priča, znači da nešto postoji još jače u vama dvoma pored tih priča. Znači, neka bolesna emocija koja je još tu ostala u jednom ili drugom... - zaključuje Zola na RED TV.

- Ona je već pre njenog ulaska u rijaliti raskrstila sa Lukom, ovo je sve išlo svojim tokom, da ne bude da je došla, pa ga odmah šutira. Ovako je napravila situaciju malo sebi, veoma vešto to radi. Ja joj skidam kapu za te stvari - priča Zola i dodaje:

- Ona sa Asminom ima dete, to su neke druge stvari, sa njim je svašta nešto prošla. Ne mogu se neke stvari nikada zaboraviti, neke stvari uvek ostaju u sećanju. Asmin je na taj neki način njoj ostao poseban.

Autor: D. T.