Karambol u Eliti: Brutalan sukob Luke i Aneli trese Belu kuću, pale nikad teže optužbe i prozivke! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, Luka je pričao da si gurala dezerdoran u vaginu, da si pljuvala brata i sestru i tako dalje - rekao je Milan.

- Ja mog brata nikad nisam pljuvala, ali moj brat nije bio za moj ulazak u Elitu 7 i nismo imali komunikaciju sem preko mame. Kada sam izašla iz ove sezone, on i ja smo se izmirili i pričali, a ja nikad nisam pljuvala svog brata jer ga ja volim najviše na svetu. Svako zna gde boli kada želi da te pogodi, uvek sam mu samo hvalila svog brata i hteo je čak da ga upozna. Ja nikada nisam bila u trojci, nikada nisam bila sa bratovim drugarima. Sita i ja smo pričale, ona je bila sa mnom nekoliko dana i već se sve za automobil znalo. U momentima sam ja bila ljuta na Situ, tih dana sam bila tužna i plakala, ali se nismo posvađale već sam prihvatila da joj je trebao novac i da je to uradila - rekla je Aneli.

- Rekla si da je odneo dr*gu svojoj porodici - rekao je Milan.

- Istina je da je on punu torbu vitamina odavde ukrao i izneo - rekla je Aneli.

- Dosta mi je ove žene više. Ona je sa Sitom bila u svađi i pljuvala je Biljani Situ zato što joj je uzela 20.000 evra i prodala automobile. Ja ne znam da su se ona i njen brat videli kao i da su u skroz okej odnosima već znam da su se čuli oko auta jer je kupila preko bratovog druga auto - rekao je Luka.

- Sve laže - rekla je Aneli.

- Ona laže sve od prvog dana. Slagala je za patike u magacinu, slagala je da sam je tukla, sve je istina. Tvrdim da je tu noć tražila Ivani k*ki da joj donese dr*gu, ali mi je rekla da je za Comaru - rekao je Luka.

- Sve lažeš, sram te bilo. Objavi kad imaš dokaze, sram te bilo. Ti znaš šta si radio sa drugom u kafani, pa si otišao u tom stanju da tražiš Munju - rekla je Aneli.

- Ja se kunem u Nou da nisam koristio, ajde zakuni se ti u Noru. Pa ne smeš, lažovko jedna - rekao je Luka.

- Objavljivao je storije na Whatsaapu kako bi Asmin video - rekla je Aneli.

- Kad je imala trojke? - upitao je Milan.

- Nisam rekao da je imala već da su joj to fantazije i želje - rekao je Luka.

