Više ne može da ćuti i guta: Luka razvezao jezik o Aneli i njenom bludnom životu! Posle ovih reči nema nazad (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ivan je stradao za kog su govorili da im je drug. Čoveka ste ukanalili. Rekao je jasno za nju da je htela da se drogira napolju. On je govorio i da je spasio od toga da to ne radi - rekao je Janjuš.

- To zna i Sita - rekao je Luka.

- Nijednu stvar nisi rekao. On se plaši! Plašiš se da ne spominje tvoje ljude sa kojima si provodio vreme. Sve ovo što je Luka rekao on tako i misli. Rekao si da voli trojke,a govorio si da ti je verenica. Govorio si da se napolju drogirala i da je zvala non stop, snimao si. Malopre se vadiš da nije to taj momak - rekao je Janjuš.

- On je došao kod mene na krevet i ispričao mi priču za Ivana, zna se na šta je mislio - rekla je Matora.

- Comara nije tražila ništa! Najlakše je na Comaru i mene prebaciti - rekla je Aneli.

- Ona je tražila, Comara nije - rekao je Luka.

- Sve si to rekao! - rekao je Janjuš.

- Ovde kanališ dve majke na televiziji! - vikala je Aneli.

- Meni je jasno šta toi hoćeš da kažeš - rekao je Janjuš.

- Jesi li ti svestan da si ti lagao sve za nju i njenu porodicu i porodične odnose?! Sve si lagao. Govorio si da nikad nisi video bolji odnos, a posle raskida se samo čekalo kad ćeš poleti da prilča - rekao je Janjuš.

- Verovao sam joj sve - rekao je Luka.

- Asmin je pričao da su te gurnuli ovde, a ti si govorio da nisi, da bi se na kraju ispostavilo da su te gurnuli - rekao je Janjuš.

- Ona hoće da spreči, pa zato spominje Ivana. Sve što iznesem ja ću biti donji svakako. Devojka me iskoristila. Napolju je čekala dok bude Narod pita pa da me ostavi. Grofica me molila da uđem. Ona mi je rekla za Maju da pričam normalno sa njom, sve je namerno radila - rekao je Luka.

- Što nisi pre pet dana to rekao nego si rekao da si flertovao sa Majom? - pitao je Ivan.

- On je sam sebi namestio Maju - rekla je Aneli.

- Što ti nisi ništa uradio kad je ona sve to uradila? Što nisi seo mesec dana i razmislio koja si budala ispao? - pitao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić