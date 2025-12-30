Karambol u Šimanovcima! Obezbeđenje razdvaja Milosavu i Uroša, pljušte teške uvrede na sve strane (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović koja je neadavno priznala da su ona i Jovan Rajić u vezi.

- Ja sam rekla da je to tako jer je on kroz priču naveo celu situaciju. Mi imamo planove samo za biznis. Šta ako sam otišla u ekonomsko sa njim? Boli mene ku*ac šta vi pričate. Mi nismo bili niti ćemo - rekla je Milosava.

- Nije bio poljubac, a ni se*s - rekao je Joca.

- Mi smo samo prijartelji - rekla je Milosava.

- Ovo je jedan klasičan prevarant koji radi sve za pare. Foliranti jedni! - rekao je Uroš.

- Ja sam bila na krevetu kad je Joca rekao Milosavi: "A to si rekla?", delovalo mi je kao da ju je napao. Ona je njemu rekla: "Da, rekla sam, znaš ti to dobro". Ja sam u početku mislila da se Joca sprda. Koliko god tvrdite da se on sprda, on i te kako ozbiljno priča neke stvari. Joca se ne sprda! Ne bi on sedeo 24 sata sa nekim u krevetu. Ona je u Šiša baru potvrdila sve i ja ti se izvinjavam jer sam mu rekla da mu stavlja si*e pod nos jer ste u vezi - rekla je Aneli.

- Nismo u vezi, rekao sam da ćemo možda i da se razdvojimo - rekao je Joca.

- Poenta njihovog druženja i cele priče je što je Joca namazan, a Milosava ima emociju. Sve će ti pare uzeti kad izađeš napolje. On mora da otplati kredit od 30 hiljada. Njegov plan je da ovoj ženi uzme pare kad izađe - rekla je Zorica.

- Milosava je najveći blam! Kakva majka, takva je i ćerka. Ovako da radi žena koja je bila marko i držala javnu kuću - rekao je Uroš.

- Imaš li ti ku*ac ili pi*ku? - skočila je MIlosava.

- Ćerka ti igrala oko šipke, a ti se ku*vaš po rijalitiju. Tvoju ćerku su prstenjačili - rekao je Uroš.

- Ćerku mi ne diraj - vikala je Milosava.

- JOvane, da li sam se ja zaljubila? - pitala je Milsoava.

- Ja mislim da nisam, ali cela kuća kaže da jesi - rekao je Jovan.

- Nisam ljudi moji! Neće više biti ni druženja - rekla je Milosava

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić