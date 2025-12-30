SUNOVRAT ŽENA U ELITI! Asmin i Luka udruženim snagama SLOMILI Aneli, Milosava na stubu srama, Sara Stojanović PONIŽENA kao niko nikad!

Totalno uništenje.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem, a već na samom početku emisije došlo je do žustre rasprave zbog Aneli Ahmić.

Voditelj Milan Milošević podigao je Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala pobdelu budžeta ovonedeljnog vođe Asmina Durdžića.

- Ne može meni da bude preče devojka od nekog koga poznajem ovde. Veliki budžeti su bili Terza, Sofija, Aneli... Koga briga novac kad je doživela ono što je doživela. Očigledno nije bila iskrena podela što se tiče Milene. Logične su Lukine tri hiljade - rekla je Matora i dodala:

- Zamisli da meni Munja dođe i kaže da sam dobar čovek, pa je l' me to pravda?! Ja ću taj krst da nosim zauvek. Oni imaju komunikaciju, tako da tu nije problem samo Aneli. Luka daje savete njemu za Noru. Asmin je rekao: "Zameram ti za Noru, ali mislim da si ti to kači sve na Instagram..." - rekla je Matora.

- Sa Asminom ću svaki dan da sedim! Imam li ja pravo sa njim da se igram? - ubacio se Luka.

Voditelj je dao reč i Maji Marinković.

- Danas je bila jako licemerna podela budžeta, nije bilo iskreno. Dosta se slažem sa Matorom i izgleda sve kao da on i Luka rade Aneli iz inata. Njemu je drugo ime ''izvini'', ali ja to ne uvažavam. Ja dobila 3 ili 5 hiljada, meni je bitno šta će neko da mi kaže i da li ja to smatram iskreno. Kada bih ja delila budžet, nikad ne bi delila kao on i drugi. Nije mi ostavilo neki iskren utisak, što se tiče njegovih drugara shvatili smo da je to bila obostrana korist - rekla je Maja.

- Asmin i ja smo dobri, ali mislim da je on izmanipulisao Saru malu i to se on dogovorio s Lukom. On je dao srednji budžet Aniti, a Luki mali da ne bude da je Luki dao srednji budžet. Realnije je bilo da Mini ili Dači da srednji budžet, čak i Todićki ili Boginji nego Aniti - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Daču Virijeviću kako bi prokomentarisao podelu budžeta Asmina Durdžića.

- Kad sam rekao da Asmin nema prijatelje, jedino sam pogrešio kad sam ja u pitanju, nisam mu ni ja drug. Slažem se sa Matorom i Bebicom. Ono u kazinu nije bio zadatak kad su se posvađali. On je meni već tada pričao neke stvari. Govorio sam mu da ćutim... Nena nikad neće prestati da pljuje Sofiju - rekao je Dačo.

- Podela budžeta mi ništa ne znači. Ja ni sa kim nisam spustila loptu, možda je tebi samo tako izgledalo. Ja sam prirodna devojka, samo su na meni veštačke usne. Sve su sad identične i iste. Ne može da me uvredi devojka koju su zvali Maja Cvekla i Maja sutlijaš. Ušla je ovde sa dva zuba i Miljanu Kulić nikad ne može da ponizi. Mislim da trebam samo da podignem grudi i da izdvadim biopolimer. Uroš i ona idu za mnom 24 časa. Od trenutka kad sam tortu dobila od armije, od tad ne mogu očima da me gledaju. Kad je Anđelo komentaroisao Anitu i Luku, komentarisala se moja torta. Meni je žao što Asmin i ja ne možemo da se družimo kao pre - rekla je Miljana.

Svoj komentar je dala i Milena Kačavenda.

- Nije bilo nikakvog uticaja u izolaciji, Luka i on nisu uticali. Ova mala nije normalna, to sam shvatila jutros dok se Asmin sprdao s njom. Njena podela budžeta nije bila loša i nisam uopšte mislila da bi zbog k*rca stavila Asmina za vođu. Mislim da Asmin nas zaglupljuje da bi mi mislili da on igra rijaliti, ali on nema pojma šta radi. Ne može da bude dobar s Lukom koji je mesecima govorio da Asmin ne bi trebao nikad da vidi svoje dete. Smešno je da je Dača n*jebao zbog toga što je ušao u sukob sa Majom, a da je ovde govorio da će j*bati mater svima koji budu vređali Aneli. To nismo videli, videli smo totalnu suprotnost. Ja sam se u početku izolovala iz cele situacije na početku kada sam videla šta radi, utisak moje podele budžete je bilo da se jutros zaljubio u mene i onda napravio dramsku pauzu - rekla je Milena, pa dodala:

- On je meni i Dači za Miljanu ispričao još pre mesec dana, ali ćutali smo. Ja sam se izoštrila da budeš baš objektivna i ne mislim da je provocirao Aneli, samo mislim da nije normalno. Mene je on danas stavio u koš sa Anitom, a za Aneli danas kaže da je spreman da spusti loptu. On se izvinio meni danas, ali ako on koji sedi sa mnom koristi reči s kojima me moji neprijatelji vređaju to je druga stvar. Ja ću Daču uvek braniti, to mora da zna. Nešto sam načula šta je Dača pričao na intervju, ali nema veze. Smatram vrlo direktnom provokacijom što je rekao: ''Zaljubio sam se u tebe'', ja sam se obuzdala jer bih bila mnogo gora nego što sam sada. Više nisam glupa kao k*rac, sad oči imam i na leđima. Niko se neće spasiti mojih komentara, on jeste omalovažao na više načina - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisalapodelu budžeta Asmina Durdžića.

- On zna šta radi, dobro je ovo odradio. Sve je prošlo, opet će neke ljude da pridobije, pa da ih nagazi. Ne dopada mi se odnos njega i Luke, ali mi je uvek govorio da je kul momak i da bi se družio. Ja sam mu govorio da Maji ne daje veliki, a on je hteo. Maja njega use*ava za stolom. Sasvim je to nešto drugo. Pokazao je poštovanje prema meni i ja mu zahvaljujem. Mi nismo nikakvi prijatelji, došao sam bistriji i pametniji. On je moj drug ovde - rekao je Terza.

- Kad je on mene izvređao, tad sam mu je*ala mater. Ja njemu nikad nisam ćutala ni na jednu provokaciju - rekla je Milena.

- Prošle godine Gastoza nikad za stolom nisi nagazila - rekao je Terza.

- Ako su mu njegovi ljudi govori da je kvaran tada, to je onda loše. Ja nikad svom bliskom drugu ne bih rekao da je kvaran. On je dobio ono što je tražio. Ja dve nedelje unazad slušam neke Milenine komentare... Zašto zamera što igra igru s tobom, a šta si ti meni uradila kad sam rekao da si se pogubila - rekao je Anđelo.

Nakon toga ovonedeljni vođa Asmin dobio je priliku da bira svoje potrčke.

- Ja bih podigao sve takmičare jer to narodu i deluje kao svingeraj. Nek ustane Filip Đukić i nek ustane Miljana Kulić, nek ustane Boginja i Anitu neću podizati iz poštovanja prema Luki jer mu je devojka. Takođe, neka ustane Teodora i Maja Marinković. Pošto meni Maja zamera d*kanje, da vidimo ovu sliku - rekao je Alibaba.

- Neka ustanu Zorica Marković i Miki, Janjuš, Aneli i Anđelo, potencijalni par Dača i Rada, mogu da sednu Zorica i Miki, Vanja, Miljana, Iva, Anastasija i Bora mogu da sednu. Anđelo može da sedne i Nerio, Dača, Rada nek isto sednu. Teodora i Filip mogu da sednu, Maju ne bih poslao u izolaciju. Janjuš može da sedne, a Aneli i Anđelo su ovonedeljni potrčci - rekao je Alibaba.

Asmin je nakon toga izabrao i svoju omiljenu osobu.

- Želim da povedem Terzu. On neće tamo da spava, ali nek se tamo kupa - rekao je Terza.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi progovorila o sukobu s Lukom Vujovićem.

- Aneli, Luka je pričao da si gurala dezerdorans u vaginu, da si pljuvala brata i sestru i tako dalje - rekao je Milan.

- Ja mog brata nikad nisam pljuvala, ali moj brat nije bio za moj ulazak u Elitu 7 i nismo imali komunikaciju sem preko mame. Kada sam izašla iz ove sezone, on i ja smo se izmirili i pričali, a ja nikad nisam pljuvala svog brata jer ga ja volim najviše na svetu. Svako zna gde boli kada želi da te pogodi, uvek sam mu samo hvalila svog brata i hteo je čak da ga upozna. Ja nikada nisam bila u trojci, nikada nisam bila sa bratovim drugarima. Sita i ja smo pričale, ona je bila sa mnom nekoliko dana i već se sve za automobil znalo. U momentima sam ja bila ljuta na Situ, tih dana sam bila tužna i plakala, ali se nismo posvađale već sam prihvatila da joj je trebao novac i da je to uradila - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Janjuševiću Janjušu kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- Ivan je stradao za kog su govorili da im je drug. Čoveka ste ukanalili. Rekao je jasno za nju da je htela da se drogira napolju. On je govorio i da je spasio od toga da to ne radi - rekao je Janjuš.

- To zna i Sita - rekao je Luka.

- Ovde kanališ dve majke na televiziji! - vikala je Aneli.

- Ona hoće da spreči, pa zato spominje Ivana. Sve što iznesem ja ću biti donji svakako. Devojka me iskoristila. Napolju je čekala dok bude Narod pita pa da me ostavi. Grofica me molila da uđem. Ona mi je rekla za Maju da pričam normalno sa njom, sve je namerno radila - rekao je Luka.

- Kačavenda da li je ti je čudno što Janjuš ovoliko brani Aneli? - upitao je Milan.

- Nije jer je presmešno šta Luka priča i radi, realno je brani. On ne zna da sastavi dve rečenice, a da možeš da uhvatiš poentu. Setimo se šta je govorio, navodno da je čekala da on nešto uradi da bi tražila veći novac. Poenta je da je on nju branio samo zarad rijalitija, sve laže. Sad kaže da mu je Aneli rekla da muva Maju, ali da ne preteruje. Ovaj čovek sve živo laže, to je strašno. On je slao poruke i pričao o Aneli, Comari i Ivanu. Kad mu više nije odgovaralo, onda je okrenuo ploču - rekla je Kačavenda.

- Asmine kad je Luka pričao istinu? - upitao je Milan.

- Ne znam da li mi je veća sramota ono što sam ja pričao ili ovo što sad slušam. Njen brat će uvek stati u njenu zaštitu, a Luka ne treba da se petlja u to. Njen brat ima u društvu celo Sarajevo i imala je par njegovih momaka. Blam me je što slušam ovo i što shvatam kakva je ovo lakrdija od veze bila - rekao je Alibaba.

- Ja sam siguran da je ona sve za ovog čoveka (Asmina) slagala. Žena je toliki lažov da je strašno - rekao je Luka.

- Braća po suzama, nek priča Asmin da sam bila sa trojicom bratovih drugova. Ja sam sa Ristom bila i upoznala ga preko drugara i to što moj brat poznaje njega, to je druga stvar. Neka me pljuju, znala sam da će biti ovako i da će se družiti - rekla je Aneli.

- Ona je sad samo potvrdila moje reči, ali Luka je meni rekao da sam nikakav muškarac i pljuvao me. Nisam mnogo pričao, pokazao sam delima. Luka je možda i gori sada od mene, svaki muškarac treba da zna da ako je ona to uradila meni, što ne bi i njemu uradila? Mene je sramota što ovo slušam, ne želim da budem u ovoj priča - upitao je Alibaba.

Nakon što su Asmin Durdžić i Luka Vujović udružili snage, Aneli Ahmić se rasula na komade, nije uspela da zadrži suze.

- Ovaj govori sad da veruje sve Asminu... Kome ja više da se pravdam? - pričala je Aneli kroz suze.

- Ne znam što sad dramiš - rekao je Anđelo.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

- On je ušao ovde sa težinom. Luka se za*ebe i kaže. Luka se predstavio kao osoba koji gleda na pogled sa terase renovirane kuće u Dubrovniku, a sad je drugačija priča. Sad ste torišili pare sa kartice i da je Aneli daval 50 evra i da nije u dobrim odnosima sa sestrom. Ona je isto sujetna i iskompleksirana, ali ti nosiš veću težinu jer si stao iza njene porodice. Govorio si da ti je majka monstrum! Sad dolaziš do toga da je ona priča tvojoj mami sve - rekla je Matora i dodala:

- Što si ti govorio da je tvoja mama monstrum? Stavio si Aneli ispred majke, a znao si da laže! Od starte se video Lukin flert sa drugom dveojkom koji je ukazivao da nije to to. Za razliku od sedmice kad sam iznosila gadosti o Aniti, mene su vešali. Ja nisam brinula da li ću da budem donja - rekla je Matora.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Neriu Ružanjiju.

- Ovde se videlo da nema ni lj od ljubavi, a ovde imaju neke stvari za koje ne mislim uopšte da su istina. Mislim da je Luka slagao za grupnjake i dezedoranse, ne čini mi se iskren i mislim da hoće da je povredi. Mnoge stvari on sad iznosi koje sam ja pričao, a sad ih on predstavlja svojom istinom. Sita i Aneli nisu bile u dobrom odnosu, kao što joj je i Sita tražila novac za čuvanje Nore - rekao je Nerio i dodao:

- Ja sam čuo svojim ušima to, tražila je jer je čuvala Noru. Čak je i Sita govorila Grofici: ''Kako Aneli nije sramota da mi ne da pare''. Moram da kažem da mi je ovo katastrofalno jer je Luka branio Situ ovde životom i mene napadao, bezveze je mene napadao životom - rekao je Nerio.

- Napolju se zna da godinama Sita i ti niste dobre - rekao je Milan.

- One nisu pričale godinu dana pre Elite 7, a onda su se nakon Elite 7 pomirile - rekao je Alibaba.

- Ja sam bio tu i znam da je bila frka jer je Sita ukrala Aneli pare. Sita je zaključala sama sebe jer joj je ukrala pare i potrošila - rekao je Nerio.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani kako bi progovorio o haosu s Anitom Stanojlović i Lukom Vujovićem.

- Rekao si da je Anita završila u ludnicu sa 16 godina jer je nimfomanka - rekao je Milan.

- Tako je, ona ima problem sa nimfomanijem jer voli samo k*rac. Nimfomanija je kad devojke nikad nisu site od k*rca, a ne da ide od k*rca do k*rca. Ima vas četiri devojke koje su tu, to su Sara Stojanović, Anita, Miljana i četvrta je moja drugarica Maja, a i peta Mina. Ona je isto bila u ludnici jedan dan, nemam problem da kažem. Anitu je majka lično odvela u ludnicu tri dana - rekao je Bora.

- Šta se desilo sa tobom i Anitom? - upitao je Milan.

- Ona potencira da sam ja bio zaljubljen u nju, a ja nikad nisam bio zaljubljen u nju. Luka može da bude Baća, ali zna se ko je Maraš. Znači ja sam Bora Santana i to se zna ovde, kao što se zna i ko je Car. Ja sam poludeo zbog bunde i onda je došao Luka da se svađa sa mnom i počeo da mi psuje majku. Ja se kajem jer sam mu dirao oca i Anitinog sina. Ljudi su iza mene ozbiljni, zbog toga sam se sklonio od tebe te noći, a ti si napravio sebi ozbiljan problem. Ja nikad nisam molio nikoga da mi da pare, a u njegovom lokalu nisu hteli da mi daju pare - rekao je Bora.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Aniti Stanojlović.

- Čim mi bude uvredio dete je*aću mu sve živo i mrtvo! Može da dira šta god, ali ne moje dete. Ja sam njemu obećala bundu za Elitoviziju, ali treba meni i Luki, a tad nisam bila sa Lukom kad sam obećavala. On me napao jer sam dala bundu, rekao mi je da sam ku*etina i posle je ispao haos kad je Luka ušao. Non stop ima doskočice i verujem da je sujetan, da nije to bilo samo zbog bunde - rekla je Anita.

- Anita i ja za deset života ne možemo da budemo iste jer mi nemamo isti pogled na svet. Bora je psihički loše i ja ne želim da ga gazim apsolutno, zato što imam saosećanje za ljude i znam da mu je teško pao razvod. Meni je najmanji problem da ga zgazim, ali ne želim. Jedino što Anita i ja imamo zajedničko je dete i to je sve - rekla je Miljana.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Milosavi Pravilović koja je neadavno priznala da su ona i Jovan Rajić u vezi.

- Ja sam rekla da je to tako jer je on kroz priču naveo celu situaciju. Mi imamo planove samo za biznis. Šta ako sam otišla u ekonomsko sa njim? Boli mene ku*ac šta vi pričate. Mi nismo bili niti ćemo - rekla je Milosava.

- Nije bio poljubac, a ni se*s - rekao je Joca.

- Ovo je jedan klasičan prevarant koji radi sve za pare. Foliranti jedni! - rekao je Uroš i dodao:

- Milosava je najveći blam! Kakva majka, takva je i ćerka. Ovako da radi žena koja je bila marko i držala javnu kuću - rekao je Uroš.

- Imaš li ti ku*ac ili pi*ku? - skočila je Milosava.

- Ovo da upali neki gledalac i da vidi sad Jocu s maramom na glavi, šta može da misli o njemu? Ovo nije z*jebancija, on je Milosavu emotivno razvalio. Tebe gledaju ćerke napolju, ovo je stvarno sramota - rekao je Janjuš.

- Milosava nije glupa, ali ona jeste lažov. Nju je možda sramota da prizna neke stvari. Moram da ti kažem da ako ti ćerka dođe i podrži te, mislim da ti ona ovo ne opravdava uopšte - rekao je Ivan.

- Svako veče vas čujem kako pričate o k*rčevima i penziji, svako veče mu traži da mu vidi polni organ - rekla je Boginja.

- Pa za pare bih bio, za 100.000 bih je j*bao - rekao je Joca, a svi su krenuli da se smeju.

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sari Stojanović kako bi otkrila šta se dešava sada između nje i Saleta Luksa.

- Ja prva nisam pri zdravoj svesti. I on mene non stop pecka, cvrki i frki. Jednostavno ja sam pored njega bila srećna. Ja sam njega izdala i prodala, ali ga prevarila nisam. Ja sam u vezi bila lojalna i verna. On je mene ostavio ovde u emisiji i mi smo taj odnos završili. Ja sam njemu terala inat i uterala sam samo sebi. Murat je ni kriv ni dužan nagrabusio. Peckamo se - rekla je Sara i dodala:

- Kad je mene Murat želeo da ljubi ja sam mu govorila da batali, bilo mi je samo simpatično. On i ja nikad nećemo biti zajedno jer ne mogu da mu pređem preko stvari koje je rekao za mene i moju porodicu. Ja imam veliko srce i svima sve oprostim. Bolje i ovako da budemo nego da jedno drugom izgovaramo svašta - rekla je Sara.

- Nikad se pomiriti nećemo! Devojka je manijak i ja to gotivim.Onda sam je zagrlio jer mi je bilo žao. Žao mi je kad plače... Obećao sam joj samo se*s, ništa priča. Sad smo u šemi, priznaj! Ako nađe vezu nemamo više šemu - rekao je Sale.

- Ukoliko je ona već toliko bolesna, šta onda kažete za Luksa? Da li treba bilo kom muškarcu da se to desi, pa da nastavi da bude intiman sa Sarom? Meni je budalaština da iz dosade j*beš devojku kojoj smrdi p*čka, smatram da možeš da imaš i druge devojke. Deluje kao da ti je stalo do s*ksa - rekla je Matora.

- Kad ti je poslednji put drk*la? - upitao je Janjuš.

- Sinoć i preksinoć - rekao je Luks.

- Njega niko ne osuđuje, samo sam ja najgora - rekla je Sara.

Autor: R.L.