ASMIN NA TEŠKIM MUKAMA! Veliki šef poslao novo pismo, on dao sve od sebe da dešifruje rukopise učesnika! (VIDEO)

Da li će pogoditi?
Nakon što su napisali novogodišnje odluke, učesnicima je stiglo novo pismo.
- Draga Elito sada kad ste napisali svoje odluke, vođa će izvlačiti jedan po jedan papirić i čitati, a na vama je da pogodite čija je to odluka - pisalo je u pismu.
Asmin Durdžić je počeo da izvlači papiriće ali mu je bilo teško da pročita rukopise.
- U ovoj godini i ovom učešću naučila sam mnogo dobrih i loših stvari, stoga bih u predstojećoj godini volela da unovčim popularnost - pisalo je u poruci, a oni su pogodili da je u pitanju Dušica.
Autor: R.L.