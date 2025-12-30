Asminov otac Mustafa dao oglas, traži novu snaju: Da nas ne tuče, da se bar nekad očešlja i da nije trudna!

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite" Asmina Durdžića Alibabe, izaziva veliku pažnju javnosti svojim statusima na Fejsbuku, gde komentariše aktuelna dešavanja u Pinkovom rijalitiju, ali i govori o odnosu sa Ahmićima, familijom svoje bivše snaje Aneli. Sada je sve šokirao kada je javno dao oglas.

Mustafa je, naime, poželeo novu snaju, pretpostavlja se ženu za Asmina, budući da je slobodan, te jasno postavio uslove, ali i priznao šta oni, kao porodica, nude zauzvrat.

- Trazim snahu, po mogućnosti da nije u drugom stanju. Potrebno je da je ljpuskasta zbog potomaka. Da je malovrsna i da nas ne tuče. Poželjno bi bilo da sama sebe zna našminkati i da zna odrezati svoje nokte na nogama i rukama tako da ne moram zapošljavati manikira i pedikira. Poželjno je da se zna počešljati ponekad. Prednost imaju one koje bar svaki treći dan operu ruke tečnim sapunom. Hrana obezbeđena, lični vozač obezbeđen, Bebisiter do 35 godina isto obezbeđen radi zabave i ubijanja dosade. Maser po potrebi - napisao je Mustafa.

Autor: D. T.