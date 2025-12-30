ASMIN I JANJUŠ U EPIZODI RASKRINKVANJA: Dali sve od sebe da pogode koja je čija novogodišnja odluka, ova učesnica poželela da POSTANE MAJKA! (VIDEO)

Bili su poprilično uspešni.

Vođa Asmin Durdžić nastavio je da čita poruke, odnosno novogodišnje odluke koje su učesnici pisali, te su ostali pogađali čija je to odluka.

- Odlučila sam da kupim sve što mi je nedostižno i da se ostvarim kao majka - pisalo je na jednom papiru.

Ovo je napisala Sofija Janićijević, što su učesnici pogodili.

- Potrudiću se da radim na popravci emotivnog hendikepa, tako što ću raditi na međusobnim odnosima, porodični, ljubavni i prijateljski - bila je odluka Vanje Prodanović.

- Ne plaši se grešaka, one su deo puta - pisalo je na jednom papiriću.

- Ovo je Aneli sto posto, ona ne zna šta su odluke - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.