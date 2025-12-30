AKTUELNO

Zadruga

ASMIN I JANJUŠ U EPIZODI RASKRINKVANJA: Dali sve od sebe da pogode koja je čija novogodišnja odluka, ova učesnica poželela da POSTANE MAJKA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bili su poprilično uspešni.

Vođa Asmin Durdžić nastavio je da čita poruke, odnosno novogodišnje odluke koje su učesnici pisali, te su ostali pogađali čija je to odluka.

- Odlučila sam da kupim sve što mi je nedostižno i da se ostvarim kao majka - pisalo je na jednom papiru.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovo je napisala Sofija Janićijević, što su učesnici pogodili.

- Potrudiću se da radim na popravci emotivnog hendikepa, tako što ću raditi na međusobnim odnosima, porodični, ljubavni i prijateljski - bila je odluka Vanje Prodanović.

- Ne plaši se grešaka, one su deo puta - pisalo je na jednom papiriću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je Aneli sto posto, ona ne zna šta su odluke - rekao je Janjuš.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve gori u izolaciji: Luka i Sandra na korak do pomirenja, ona tvrdi da joj je Vujović izjavio ljubav! (VIDEO)

Domaći

NISAM ŽIVELA OD PEVANJA, TO MI JE BIO HOBI! Pevačica batalila mikrofon i posvetila se biznisu: Živi u vili na Avali!

Zadruga

REŠILI DA NADOKNADE PROPUŠTENO! Bebica i Teodora nerazdvojni, pali poljupci, maženje i masaža! (VIDEO)

Lifestyle

Vežbanje kao novogodišnja odluka: Šta nas čeka i kako da istrajemo

Zadruga

NE PODNOSIM JE: Lakić istrajan u prozivanju Kačavende, Teodora i Milica složile se da je Miona folirant! (VIDEO)

Zadruga

MENI NE SMETA! Mina se požalila Toši da se ugojila, Gagić spreman da podnese žrtvu! (VIDEO)