Porodice učesnika danas stižu u Elitu! Milan Milošević spreman za SUOČAVANJA GODINE, ovo se ne propušta!

Praznična euforija uveliko vlada u "Eliti", na imanju u Šimanovcima, a poslednjeg dana ove godine - danas, 31. decembra, učesnicima će se ostvariti najveća novogodišnja želja - u posetu im stižu porodice!

Naime, kako je zvanično objavila Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, 31. decembra pod 14:15h na programu su "Posete porodica" u "Eliti". Voditelj Milan Milošević će, kao pravi domaćin, dočekati najmilije članove porodica i prijatelje učesnika rijalitija, a milioni gledalaca s nestrpljenjem iščekuju da vide kako će proći pojedina suočavanja porodica i učesnika.

Podsetimo, prvi kontakt sa porodicama učesnici su imali prošle noći - naime, umesto žurke, odmah posle emisije "AmiG Show" u Belu kuću ušla je voditeljka Ivana Šopić, a učesnici su bili u prilici da pogledaju specijalne video poruke svojih najbližih.

Tu nije kraj iznenađenjima Velikog šefa tokom prazničnih dana! Kao bomba odjeknula je vest da će za doček Nove godine u "Eliti" pevati pop zvezda Jelena Karleuša, dok će u petak, 2. januara, biti održana prva "Elitovizija" u ovoj sezoni.

