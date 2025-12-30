AKTUELNO

Domaći

TA MATORA KOBILETINA! Maja Marinković doživela POMRAČENJE, oplela po Vendi kao nikad od sad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne bira reči.

Učesnici su razmišljali danas koju će pesmu da pevaju za "Elitoviziju" koja će se održati u petak, a neko od učesnika je predložio da bi u obzir mogla da dođe i pesma Vesne Vukelić Vendi "Uljez".

Kada je to čula, Maja Marinković se razgoropadila i odmah oplela po Vendi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde će da peva od te skolovodnice matore, nju i Bog zaboravio. Ona direktno kad završi vašar u Obrenovcu ide u crkvu. Ona je mene nagazila, ta matora kobiletina, nek trpi komentare, šta me briga. Ko god me dira ja se svađam - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ne dolazi sebi: Ana tužna zbog raskida sa Munjezom, oplela po Eni kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Domaći

'BLAMU JEDAN, TI SI ZA ...' Miona popucala po svim šavovima po Ša, ne bira više reči da ga UVREDI, pa stala u odbranu Stanislava! (VIDEO)

Domaći

'ONA JE ZA NJEGA PREMIJA!' Slavica Delić naoštrila jezik, pa nikad žustrije udarila na bivšeg zeta, ostala u šoku od njegovih MANIPULACIJA - a evo da

Zadruga

Venama ti teku fekalije: Gruja osuo rafalnu paljbu po Urošu, uputio mu salvu uvreda (VIDEO)

Farma

Njih dve su tebe ogovarale kod mene: Boža zapenio, sasuo Nikoli sve u lice, Despotović hladan kao špricer (VIDEO)

Zadruga

Gastoz upalio vređalicu: Žestoko opleo po Sanji i Marku, pa otkrio zašto joj je dodelio nadimak SITNA K*RVA (VIDEO)