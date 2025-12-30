TA MATORA KOBILETINA! Maja Marinković doživela POMRAČENJE, oplela po Vendi kao nikad od sad! (VIDEO)

Ne bira reči.
Učesnici su razmišljali danas koju će pesmu da pevaju za "Elitoviziju" koja će se održati u petak, a neko od učesnika je predložio da bi u obzir mogla da dođe i pesma Vesne Vukelić Vendi "Uljez".
Kada je to čula, Maja Marinković se razgoropadila i odmah oplela po Vendi.
- Gde će da peva od te skolovodnice matore, nju i Bog zaboravio. Ona direktno kad završi vašar u Obrenovcu ide u crkvu. Ona je mene nagazila, ta matora kobiletina, nek trpi komentare, šta me briga. Ko god me dira ja se svađam - rekla je Maja.
Autor: R.L.