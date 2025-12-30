AKTUELNO

Zadruga

ON JE ODLUČIO O NJIHOVOJ SUDBINI! Asmin proglasio nove Odabrane, oni su imali sreće! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će im se ovo isplatiti?

Novo pismo Velikog šefa stiglo je na adresu Bele kuće, a ovonedljni vođa Asmin Durdžić okupio je sve učesnike za crni sto i pročitao pismo pred svima.

- Draga Elito, s obzirom na to da je u toku praznična euforija, želimo da ove nedelje odabrani zaista uživaju i lepo se provode u društvu koje im prija, zato će vođa odabrati osmoro odabranih koji se nakon ovog izbora odmah mogu preseliti tamo - pisalo je u pismu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš, Kačavenda, Filip, Maja, Boginja, Dača, Bora Santana, Anastasija - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NI OVO NIJE MOGLO BEZ PROBLEMA! Učesnici se posvađali tokom izazova, tvrde da su ONI PODVALILI ČAŠE! (VIDEO)

Farma

NEMA ODMORA! Farmeri daju sve od sebe kako bi što bolje obavili najvažnije ZADATKE do sada - Evo ko je bio najkreativniji danas (VIDEO)

Domaći

PLJUŠTE KAZNE! Veliki šef odmah reagovao, evo ko će snositi posledice zbog kršenja pravila života u Beloj kući

Domaći

PLJUŠTE KAZNE! Veliki šef odmah reagovao, evo ko će snositi posledice kršenja pravila života u Beloj kući (FOTO)

Domaći

PLJUŠTE KAZNE! Veliki šef odmah reagovao - evo ko će snositi posledice kršenja pravila života u Beloj kući

Farma

ZASUKAO RUKAVE! Boža Džons odlučio da pokaže koliko se dobro snalazi u KUHINJI, pa se dohvatio varjače! (VIDEO)