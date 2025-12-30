ON JE ODLUČIO O NJIHOVOJ SUDBINI! Asmin proglasio nove Odabrane, oni su imali sreće! (VIDEO)

Da li će im se ovo isplatiti?

Novo pismo Velikog šefa stiglo je na adresu Bele kuće, a ovonedljni vođa Asmin Durdžić okupio je sve učesnike za crni sto i pročitao pismo pred svima.

- Draga Elito, s obzirom na to da je u toku praznična euforija, želimo da ove nedelje odabrani zaista uživaju i lepo se provode u društvu koje im prija, zato će vođa odabrati osmoro odabranih koji se nakon ovog izbora odmah mogu preseliti tamo - pisalo je u pismu.

- Janjuš, Kačavenda, Filip, Maja, Boginja, Dača, Bora Santana, Anastasija - rekao je Asmin.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.