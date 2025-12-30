AKTUELNO

Aneli udarila na Anitu, odmah stigla hitna reakcija njenog tima: Bićemo prinuđeni da preduzmemo ozbiljnije mere!

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Aneli Ahmić i Anita Stanojlović žestoko ratuju u "Eliti", naročito otkako je Anelin bivši verenik Luka Vujović uplovio u emotivnu vezu sa Stanojlovićevom, a sada je reagovala njena prijateljica i PR Tamara Radoman.

Naime, Aneli je iznela određene informacije na račun oca Anitinog deteta, što je Tamara, koja vodi Anitin profil, rešila da demantuje javno. Usput, zapretila je krivičnom odgovornošću svakom ko ubuduće bude na račun Stanojlovićeve iznosio laži, uvrede i klevete.

- Ovim putem moramo da demantujemo netačne navode: Aleksejev otac nije diler, niti Aleksej trenutno živi sa ocem, već sa svojom bakom. Takođe, ovim putem želim da uputim prvo i poslednje upozorenje svima fanovima i hejterima da ne spominju Anitinog sina, niti da objavljuju njegove fotografije na društvenim mrežama. Isključivo Anitin zvanični profil ima pravo da deli njegove fotografije. U suprotnom bićemo prinuđeni da preuzmemo ozbiljnije mere - najavila je Tamara Radoman.

Foto: Instagram.com

Autor: D. T.

