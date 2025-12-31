STANIJI PUNO SRCE ZBOG MAME! Pokazala slike sa Slavicom iz Amerike, pa otkrila zašto u Majamiju NE MOŽE DA STEKNE PRIJATELJSTVA

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević odavno živi u Americi. Ona je na društvenim mrežama sad pokazala fotografije sa majkom Slavicom!

Ove fotografije su, naime, nastale kad ju je posetila u Majamiju, dok je rijaliti zvezda otkrila zbog čega tamo ne može olako da sklapa prijateljstva.

- Vrhunac ove godine bio je dolazak moje mame u Majami, i Pablo! Znam da sam vrlo asocijalna i da ne sklapam prijateljstva lako, iako su ljudi ovde izuzetno prijateljski nastrojeni. To je na meni, mentalitet mi je takav, a tu je prisutna i anksioznost zbog stalnog osećaja da me neko posmatra, fotografiše - navela je, između ostalog, Stanija.

Autor: Nikola Žugić