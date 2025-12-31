Tiha vatra koju su rasplamsali preko noći! Mina i Viktor bivše ostavljaju u 2025. godini, u novu ulaze u nikad većoj ljubavi (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Viktor Gagić, mladi dečko iz Rume, prvak u džudou, u "Elitu 9" ušao je kako bi se oprobao u nečemu novom, kako je i sam isticao, a zbog svog izgleda i mišićavog tela, od prvog dana zapao je mnogim učesnicama za oko, pa i samoj Mini Vrbaški, koja na to u prvi mah nije želela da obraća pažnju.

S druge strane, Mina se uselila u Belu kuću posle četiri godine pauze, pa je tako bila iznenađenje mnogih. Viktoru je, takođe, kako je i sam govorio, ona zapala za oko prvog dana, ali nije smatrao da može nešto među njima da se desi, s obzirom na to da je mlađi od nje. Naime, dok je on muvao devojke u Eliti i flertovao sa Radom Todorović, pa kasnije sa Anastasijom Brčić i Dušicom Đokić, Mina je uplovila u ljubavni odnos sa Borom Terzićem Terzom.

Minina veza sa Terzom nije dugo potrajala, s obzirom na to da su njihove svađe bile nikad učestalije, pa je tako i prekinuta, što je dalo "slobodan prostor" Viktoru da se približi Mini. Iako nisu želeli da priznaju u samom početku, njih dvoje su od prvog dana očijukali i flertovali, a nešto kasnije su i ozvaničili vezu, te su tako sada u nikad mirnijoj luki.

Kako će njihov odnos teći na dalje, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo, a njih dvoje su u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala pozirali zajedno, te tako nisu krili svoju ljubav!

Autor: Nikola Žugić