Više nema mesta za pokajanje: Mevlida i Mustafa otpisali Aneli za sva vremena, a Minka priznala da li će joj sutra pružiti ruku! (VIDEO)

Ekskluzivno govorili o svemu za Red televiziju!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i Joca Novinar ugostili su Mustafu, Mevlidu i Minku Durdžić koji su progovorili o Aneli Ahmić.

- Da li ćete sutra da se javite Aneli i popričate s njom? - upitala je Stejsi.

- Ne, više ne postoji šansa da se pomirimo. Mene je najviše povredilo što ona laže da sam je terala da pravi pite i da se zavije u marame, a ja sama nisam takva. Pokušala sam da spustim loptu, ali njena porodica naš gazi. Videli ste svi šta je ona pričala za mog sina i mog muža, to je strašno - rekla je Mevlida.

- Mustafa, šta vi očekujete od Aneli?

- Mevlida i ja se uglavnom slažemo sto posto, ali ipak mislim da Asmin treba da se pokaže u boljem svetlu prema Aneli zbog njihove ćerke koja će sutra sve to gledati sutra, kao i što Aneli šamara Asmina. Mene laž izluđuje, a na istinu uvek mogu da odgovaram. Ja nikome nisam dužan ni cent jedan, teško mi je i kad za moju ćerku pričaju svašta - rekao je Mustafa.

- Aneli mnogo priča stvari kakve bi ona volele da budu, ali ja sam već rekla istinu o našoj svađi. Ja sutra ulazim prvenstveno da vidim svog brata, a za Aneli me briga i ne moram više nikad da je vidim niti planiram da joj se javim - rekla je Minka.

- Ona da nije ušla u Elitu, nikada ne bih došla ovde. Tako da ukoliko mi se sutra bude javila, ja ću joj se javiti, ali joj ruku pružiti neću već ću je upitati: ''Zbog čega je morala mene da dovuče u sve ovo?'' - rekla je Mevlida.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić