Pišem dnevnik šta joj je sve radio: Slavica Delić besna kao ris jer je Bebica izmanipulisao Teodoru, jedva čeka da joj saspe gorku istinu u lice!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nedeljama unazad su uplovili u neku mirnu luku i pomirili se nakon svih ljubavnih brodoloma, a često i vole da se našale da im je Filip Đukić osvežio vezu.

Uprkos njihovim rečima, Slavica Delić svoje mišljenje ne menja već duži period i kad god je komentarisala odnos svoje ćerke i Nenada Macanovića Bebice, bila je izričita da taj odnos ne podržava.

Obzirom da su sutra u najgledanijem rijaliti programu ''Elita 9'' od 14 časova i 15 minuta posete porodica takmičara, nas je zanimalo da li će Slavica Delić doći u posetu i kakvog je sad stava.

- Teodora je izmanipulisana od strane Nenada i nije uspela da ga odstrani iz svog života, Ja pišem dnevnik šta joj je sve radio, kako je sve lagao i vršio psihičko nasilje nad njiom. Ona nije svesna toga, tako da kada izađe shvatiće sve, a i ja ću joj reći sutra dosta toga - bila je jasna Slavica.

Kako će proći sutra suočenje nje i Nenada Macanovića Bebice, ostaje da pratimo na najgledanijoj televiziji u 14 časova i 15 minuta.

Autor: N.Panić