Kod njih je sve kao u TRILER filmu! Aneli i Janjuš u 2026. godinu ulaze zakopanih ratnih sekira, pogledajte kako su pozirali za Pink.rs novogodišnji editorijal (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Aneli Ahmić, aktuelna učesnica "Elite 9", pre dve sezone pojavila se u najgledanijem rijalitiju u regionu, kada je progovorila o svom bivšem partneru, Asminu Durdžiću. Tada je, u međuvremenu, u rijalitiju iste sezone upoznala Marka Janjuševića Janjuša, sa kojim je nedugo nakon upoznavanja uplovila u emotivni odnos.

Naime, iako su imali mnogo turbulencija, Aneli i Janjuš bili su zajedno skoro pa do samog kraja rijalitija, a čak su i imali porodicu unutra, s obzirom na to da su Uroša Stanića prozvali svojim sinom. Ova veza, bila je jedna od najpraćenijih u regionu, a mnogi su je i komentarisali kao najiskreniju emociju do tada.

Krajem sezone, Aneli Ahmić ostala je u drugom stanju, što je za mnoge bilo šok, nakon što ju je Janjuš pred milionima gledalaca verio. Njihove svađe postajale su sve žešće, ali i sve češće, pa je tako Aneli rešila da se podvrgne abortusu, što je na kraju uradila, a ni jedno, ni drugo, i dan-danas nisu imuni kada je ova tema u pitanju.

O njihovoj ljubavi se dosta govorilo, pa i u ovoj, aktuelnoj sezoni "Elite". Sada, njihov odnos je "toplo-hladno", tačnije, ponekada se posvađaju, ponekada su i blkiski, ali u 2026. godinu ulaze zakopanih ratnih sekira, iako pre ove sezone nisu bili u dobrim odnosima.

Autor: Nikola Žugić