Rekao, pa porekao! Mustafa priznao da se ogrešio o Staniju, a evo da li Minka priželjkuje pomirenje nje i Alibabe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva ||

Šok preokret!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditeljka Anastasija Buđić i Joca Novinar ugostili su Mustafu, Mevlidu i Minku Durdžić koji su progovorili o Staniji Dobrojević.

- Mislite li da postoji mogućnost da se pomire Stanija i Asmin? - upitala je Stejsi.

- Mislim da pre može da dođe do pomirenja Stanije i Asmina nego Asmina i Aneli. Ona je meni i dan-danas draga, volela bih da se oni pomire - rekla je Minka.

Foto: RED TV Printscreen

- Meni je jako žao Stanije jer sam pročitao da je ona imala teško detinjstvo i stalno je menjala škole. Bio sam iskren, ali ona je rekla da se Asminova porodica umešala u njihov odnos zbog čega sam ja dao onakvu izjavu - rekao je Mustafa.

- Je l' ste videli izjave da je banka i dalje kod nje? - upitala je Stejsi.

- Pa čovek u afektu svašta kaže, ona je dobra devojka i nemam ništa protiv nje - rekao je Mustafa.

- Vi ste raspisali oglas za novu snajku - rekla je Stejsi.

Foto: RED TV Printscreen

- Najbitnije je da nas ne tuče, ona (Aneli) stvarno nije znala ništa da spremi i nije bila pedantna. Nikad neću zaboraviti kad je jela iz nekog tanjira, pa posle dala psu da jede iz njenog tanjira - odgovorio je Mustafa.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: N.Panić

