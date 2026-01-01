PRCKO I ŽAKLINA U SVOM RUHU! Maja i Janjuš, ugašenih emocija, pozirali za novogodišnji editorijal Pink.rs, on je ščepao oko struka, ona ne skida osmeh s lica (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

U trećoj sezoni rijalitija "Zadruga", Marko Janjušević Janjuš i Maja Marinković nisu ni sumnjali da će među njima sevnuti varnice, s ozbirom na to da je on bio oženjen. Oni su svoje emocije priznali pred milionima gledalaca, pa su tako svoju vezu nastavili i u četvrtoj sezoni Zadruge.

Veza Maje i Janjuša u „Zadruzi 4“ bila je jedna od najburnijih i najpraćenijih u sezoni, obeležena snažnim emocijama, čestim svađama, raskidima i pomirenjima. Njihov odnos karakterisali su strast, ljubomora i nestabilnost, uz brojne verbalne sukobe koji su se odvijali pred kamerama i često eskalirali do tačke u kojoj je moralo da reaguje obezbeđenje.

Iako su u pojedinim trenucima govorili o ljubavi i čak nagoveštavali ozbiljne planove, nesuglasice i nepomirljive razlike stalno su ih vraćale u krug konflikata. Upravo ta nepredvidiva dinamika učinila je njihovu vezu jednom od centralnih tema „Zadruge 4“, ali je nakon izlaska iz rijalitija postalo jasno da njihov odnos nije imao budućnost van rijaliti okvira.

No, međutim, Maja i Janjuš su se sretali već u nekoliko sezona i nakon njihove veze i toga što je ona, kao i Aneli Ahmić, abortirala njegovo dete. Njih dvoje ostali su u dobrim odnosima, sa mnogo trzavica. Sada, njih dvoje su u veoma dobrim odnosima, te su čak i veoma prisno pozirali za novogodišnji editorijal portala Pink.rs!

Autor: Nikola Žugić