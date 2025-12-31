NEVIĐENA ARMIJA SADA PLAČE! Tenzije u vazduhu na novogodišnjem fotkanju za Pink.rs između Anite i Anđela nisu izostale, bivši par je nekada osvajao sve, a sada kao potpuni stranci (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Anita Stanojlović, u "Elitu 7" ušla je rame uz rame sa svojom tadašnjom suprugom, Jovanom Tomić Matorom. Međutim, nedugo nakon ulaska, u medije je, ali i u Belu kuću, isplivalo da je Anita na dan svadbe prevarila Matoru sa Mateom Car, te je tako ostala "gola i bosa", s obzirom na to da joj je Matora uzela sve što je tada imala, pod izgovorom da je ona to kupila.

Nedugo nakon toga, u rijaliti se uselio Anđelo Ranković, kome se Anita dopala, pa su tako nakon kratkog druženja, uplovili u emotivni odnos u kom su opstali do samog kraja pomenute sezone. Te tako, "Neviđena armija", fanovi Anite i Anđela, doveli su je do pobede u ovoj sezoni.

No, međutim, kako je krenula osma sezona Elite, Anita i Anđelo su raskinuli, pa je tako ona u javnost iznela sve detalje skandala, od policije, urlanja, psovanja, vređanja, pa sve do razbijenog telefona i raznih skandaloznih situacija, samo je deo haosa koji je obeležio njihov raskid.

Naime, Anita se uselila u "Elitu 9", ističući da je u korektnim odnosima sa Anđelom, ali kako je teklo vreme, njih dvoje su počeli da se sukobljavaju za crnim stolom i da ovom prilikom iznose svu prljavštinu iz njihovog odnosa, a koja je šokirala naciju.

Sada, njih dvoje su pozirali za novogodišnji editorijal portala Pink.rs, totalno razdvojeni i sa puno tenzije u vazduhu, s obzirom na to da su u lošim odnosima koje, kako kažu, nemaju nameru da menjaju, a kako će teći njihov odnos, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić