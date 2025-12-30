Doživela pomračenje: Sunčici pao film, pa umalo nasrnula na Anastasiju! (VIDEO)

Bora sklanja Anastasiju iz sukoba!

Anastasija Brčić i Sunčica Bajić nastavile su svoju žestoku raspravu u pušionici, kada je u jednom momentu Sunčica doživela pomračenje i umalo nasrnula na Anastasiju.

- Ona je već u minusu, doćiće sledeće godine da otplati dug. Ona je nezadovoljna, ide i vređa ljude kao što omalovažava sve oko sebe - rekla je Anastasija.

- Ti si mogla da zaj*bavaš samo Boru, klošarko što Minu nisi nagazila - rekla je Sunčica.

- Najgore je kad neko žrtvu glumi, jadnice tebe više niko ne žali. Raspali odronu ljudski, idi leči se - rekla je Anastasija.

- Mrš j*bem ti i oca i majku i sve ti j*bem za to, da li si me čula? - upitala je Sunčica.

- Ološu jedan smrdljivi - rekla je Anastasija.

- Skloni se od nje, meni nešto pričaš dok si ti još gora - rekla je Anastasija.

Autor: N.Panić