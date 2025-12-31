AKTUELNO

Njih dvoje šalje u izolaciju: Darko Tanasijević otkrio koje kolege bi nominovao za izbacivanje u Eliti

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju emisije "Amidži šou" ugostio Darka Tanasijevića, Uroša Živkovića, Katarinu Grujić, Gogu Sekulić, Branku Sovrlić i Samo Boba.

U toku rublike "Pitanja sa Instagrama" Tijana Stoisavljević je čitala pitanja gostima:

- Darko da li bi ušao u Elitu sa Ognjenom Amidžićem i da budete kao jedan takmičar - glasilo je pitanje.

- Što da ne, samo ne znam kako bi to izgledalo - rekao je Darko.

- Ja bih oženio Miljanu Kulić - dodao je Ognjen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Darko sledeće pitanje: Koga bi od voditelja poslao u izolaciju za ispadanje u Eliti? - glasilo je pitanje.

- Milana i Šopićku, nek spavaju na dušecima, a oni bi se super snašli - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

