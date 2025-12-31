AKTUELNO

Domaći

Pozdrav za šetače sa Tašmajdana: Miljana grca u suzama zbog Željkove čestitke, on se obratio i ocu i mami (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Emotivno!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvu novogodišnju čestitku porodice i prijatelja, a ona je bila za Miljanu Kulić.

- Lutkice moja lepa, srećna ti Nova godina, da ti se ispune sve željice, puno zdravlja i sreće, sve što je bilo loše da zaboraviš, sve što je bilo loše u tvom životu, da se više nikada ne ponovi. Da kroz život ideš srećna, vesela i nasmejana svakodnevno. Pozdravila bih sve ljude koji tebe vole i podržavaju, tata te voli najviše na svetu želi ti sve isto što i ja - rekla je Marija Kulić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tata i mama, želim vam srećnu Novu godinu, zdravlja. Želim da pozdravim šetače sa Tašmajdana, mama volim te najviše na svetu. Od srca vam želim zdravlje, sreću i veselje - rekao je mali Željko, dok je Miljana ronila suze.

Foto: TV Pink Printscreen

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga, na ekranu se pojavila i njena rođena sestra, koja je pohvalila njeno učešće, a potom se pojavila i druga sestra.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

