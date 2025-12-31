SUZE LIJU KAO KIŠA! Ivan Marinković kroz suze progovorio o sinu Željku, Miljana se raspala na komade pa se obratila svojim sestrama: Njih je sramota da izlaze sa mnom... (VIDEO)

Nije im lako!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić i Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisali novogodišnje čestitke Miljanije porodice i sina Željka.

- Najnitnija mi je Željkova čestika, ali i mamina, Tijanina i Anina. Znam da se tata ne čestita - rekla je Miljana kroz suze.

- Hvala Bogu, nisam očekivao. Svaka mu čast i hvala Mariji, red je bio da tati čestita. Šetači sa Tašmajdana, kakva je on bud*ala, sve pamti. Hvala. Prepametan je to znam. Liči na sve pomalo. Znam da je dobar u školi i znam koliko mu je to... Ja mu umirem od smeha i u kolima, kako sve zapamti. On sve zna i onda ume da iskoriti priliku kad smo sami pa me pita što ga zanima, a neće u društvu - rekao je Ivan kroz suze.

- Je l' ti čudno kad ti kaže tata? - pitala je Ivana.

- Nije mi čudno, on mene tako zove. Sada mi je čudno jer sam ga ovako video. Ne pamtim kad sam tako plakao, izgubio sam malo tu empatiju. Hvala Mariji i Siniši što su ispoštovali, znači mi ovo. Ugojio se, tako mi se čini - rekao je Ivan.

- Tata se ne snima, ali ga volim najviše na svetu i svaki dan mislim na njega. Često pomislim na njegovu rečenicu koju mi je rekao: "Strpeljn - spašen". Ja sam mnogo vezana za Tijanu i Anu, ali ih je malo sramota da izalze sa mnom zbog mnogih stvari koje sam napravila, one su iz drugog sveta. Ne mogu da shvate da ja i dalje zovem Zolu i da me on interesuje još i da se sa mamom svađam. One se udaljavaju od mene, imaju svoje živote. Ja sam najsrećnija što je Željko pozdravio Ivana i što se prvo obratio njemu - rekla je Miljana.

- Ima jedna reklama blizu autobuske sa ženskim čarapama, a Željko kaže: "Vidi, skinula i suknju", često lupi nešto. Drago mi je kad da sam ga video - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić