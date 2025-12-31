AKTUELNO

Domaći

SUZE LIJU KAO KIŠA! Ivan Marinković kroz suze progovorio o sinu Željku, Miljana se raspala na komade pa se obratila svojim sestrama: Njih je sramota da izlaze sa mnom... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije im lako!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić i Ivanu Marinkoviću kako bi prokomentarisali novogodišnje čestitke Miljanije porodice i sina Željka.

- Najnitnija mi je Željkova čestika, ali i mamina, Tijanina i Anina. Znam da se tata ne čestita - rekla je Miljana kroz suze.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Pozdrav za šetače sa Tašmajdana: Miljana grca u suzama zbog Željkove čestitke, on se obratio i ocu i mami (VIDEO)

- Hvala Bogu, nisam očekivao. Svaka mu čast i hvala Mariji, red je bio da tati čestita. Šetači sa Tašmajdana, kakva je on bud*ala, sve pamti. Hvala. Prepametan je to znam. Liči na sve pomalo. Znam da je dobar u školi i znam koliko mu je to... Ja mu umirem od smeha i u kolima, kako sve zapamti. On sve zna i onda ume da iskoriti priliku kad smo sami pa me pita što ga zanima, a neće u društvu - rekao je Ivan kroz suze.

- Je l' ti čudno kad ti kaže tata? - pitala je Ivana.

- Nije mi čudno, on mene tako zove. Sada mi je čudno jer sam ga ovako video. Ne pamtim kad sam tako plakao, izgubio sam malo tu empatiju. Hvala Mariji i Siniši što su ispoštovali, znači mi ovo. Ugojio se, tako mi se čini - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tata se ne snima, ali ga volim najviše na svetu i svaki dan mislim na njega. Često pomislim na njegovu rečenicu koju mi je rekao: "Strpeljn - spašen". Ja sam mnogo vezana za Tijanu i Anu, ali ih je malo sramota da izalze sa mnom zbog mnogih stvari koje sam napravila, one su iz drugog sveta. Ne mogu da shvate da ja i dalje zovem Zolu i da me on interesuje još i da se sa mamom svađam. One se udaljavaju od mene, imaju svoje živote. Ja sam najsrećnija što je Željko pozdravio Ivana i što se prvo obratio njemu - rekla je Miljana.

- Ima jedna reklama blizu autobuske sa ženskim čarapama, a Željko kaže: "Vidi, skinula i suknju", često lupi nešto. Drago mi je kad da sam ga video - rekao je Bebica.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Roni gorke suze: Anita se raspala na komade zbog afere iz hotela, zanemela na Dačina pitanja (VIDEO)

Domaći

Aneli se raspala na komade! Nerio dao uslove tetki za pomirenje, u sve se umešala Hana: Vreme je da se svedu računi (VIDEO)

Zadruga

AHMIĆEVA SE RASPALA NA KOMADE! Luka otkrio zašto je bacio Janjuševe i Aneline uspomene, pa ponovo udario na Baju! (VIDEO)

Zadruga

Emotivna ispovest Mikija Dudića! Kroz suze progovorio o problemu sa kockom i detinjstvu: Gledao sam odakle da skočim (VIDEO)

Domaći

Suza, suzu stiže! Teodora se raspala na komade: Progovorila o sukobima sa Bebičinom porodicom, a reči njegove majke nikad neće zaboraviti (VIDEO)

Zadruga

Raspala se na komade: Matora progovorila o svojim ljubavima, pa zaplakla kad se prisetila pokojne majke, ovo su njene poslednje reči (VIDEO)